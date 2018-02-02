貿易戰一觸即發？ 美國鋼企呼籲川普限制鋼鐵進口

摘要：雖然川普在貿易議題上強硬表態不斷，但市場普遍認為，川普是否真的發動貿易戰，要看川普在鋼鐵等貿易品上的決定。

當地時間周四，路透社稱，由美國鋼鐵企業組成的美國鋼鐵協會（AISI）寫信給美國總統川普，敦促他立即實施 1962 年通過的「232 條款」，對所有主要鋼材產品的進口採取全面綜合的措施，以保護本國鋼鐵產業。

AISI 認為，經合組織、G20 等多邊平台解決全球鋼鐵產能過剩的方案已經失敗。

上月中旬，美國商務部長羅斯向川普遞交了商務部起草的《鋼鐵產品進口對美國國家安全影響的調查》的報告，自當日起，川普有 90 天的時間來決定是否開展對鋼鐵產品進口的調查。

川普是不是要發動貿易戰，市場普遍認為，要看川普對華「301 調查」以及在鋼鐵、鋁產品等重要貿易品上最終的決定。

自去年下半年開始，美國一系列動作讓市場感到貿易戰「山雨欲來」。

去年中，美國針對知識產權保護等議題開啟對華「301 調查」；11 月，美國商務部選不對中國普通合金鋁片開展雙反調查；12 月初，美國拒不承認中國市場經濟地位；年底，川普在其任上首份國家安全策略中，將中國描述為各個領域的競爭者，並稱中國具有「經濟侵略性」；上個月，美國國際貿易委員會判定洗衣機和太陽能電池板的進口傷害本國產業，川普批准對這兩項產品開徵保護性關稅。

而在本周三的國情咨文中，川普再次強硬表態：「經濟投降的時代結束了！」

這一表態顯示出其在貿易議題上的強硬立場沒有改變。

和美國對洗衣機、太陽能電池板等產品徵收保護性關稅造成的影響較小不同，市場認為，由於美國是全球最大的鋼鐵進口國，如果對鋼鐵進口進行貿易限制，將有包括中國、歐盟、韓國等國家和地區在內的鋼鐵生產受到波及。

雖然川普可以打貿易戰，但是，一旦中國開始反制，將給美國農產品、傳統工業產品帶來不利影響，也不利於川普繼續得到農業州和傳統工業州的選民支持。

另外，白宮內部雖有貿易部長萊特希澤、商務部長羅斯和貿易顧問納瓦羅組成的「貿易強硬派」，但同時也有經濟顧問科恩、財長姆努欽、國務卿蒂勒森等組成的支持全球自由貿易一派。川普的貿易戰策略未必能像稅改那樣獲得白宮和國會的全面支持，最終川普的貿易政策如何走，尚有待觀察。

『新聞來源／華爾街見聞』