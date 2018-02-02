5.4%！聯準會模型預測第一季美國經濟驚人增速

摘要：如果事實真的如此，那這將是 2009 年經濟大衰退結束以來的最高經濟增速。然而，Fed 亞特蘭大分行的預測向來有「過於樂觀」的特點。

美國 Fed 亞特蘭大分行的最新預測顯示，2018 年第一季美國經濟增長會達到 5.4%。如果事實真的如此，那這將是 2009 年經濟大衰退結束以來的最高經濟增速。

然而，從 Fed 亞特蘭大分行過往的預測準確度來看，這一數字的可靠性似乎並不太高。

Fed 亞特蘭大分行的預測向來有「過於樂觀」的特點。據財經媒體 CNBC 統計，2015 年以來，Fed 亞特蘭大分行對美國經濟增長的預測平均高於實際數據 0.8% 左右，去年 11 月 1 日對美國 2017 第第四季 GDP 的預測甚至高了 1.9%！

值得注意的是，Fed 亞特蘭大分行使用的經濟預測模型對 ISM 製造業指數的敏感性較高，這曾數次導致預測結果與實際數據的偏離。

昨天公布的數據顯示，美國 1 月 ISM 製造業指數為 59.1，高於預期的 58.6，連續 17 個月處於 50 的榮枯線上方，意味著美國經濟仍在持續擴張。

此外，美國的消費數據也呈現一片繁榮的態勢，實際消費者支出增長由 12 月的 3.1% 躍升至 4%，私人部門固定投資增長也由 5.2% 躍升至 9.2%。

上周公布的數據顯示，美國 2017 年第四季實際 GDP 年化季環比初值 2.6%，沒有達到市場預期的 3%，相比於前第一季 3.2% 的增速也有較大幅度的下滑。

今年是川普當選總統執政的第二年，稅改政策終於落實、貿易政策改革「蠢蠢欲動」，加上川普政府的一些不確定性，美國經濟增長的前景將受到多方面因素的影響，但多數主流機構和著名投資者都對美國經濟表示樂觀。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 在年初預計，2018 年美國實際 GDP 增速將達到 2.6%，略高於 2017 年的增速。預期經濟持續健康增長主要處於三個原因：（1）當前強勁的勢頭；（2）來自金融市場持續積極的動力；（3）財政政策的適度提振。

此外，現任紐約聯儲主席杜德利（William Dudley）在本月發表演講時也表示過美國經濟增長可能因稅改刺激而加速的觀點。他表示，包括減稅在內的因素將使美國未來幾年面臨經濟過熱風險，因此聯準會更有理由繼續逐步實施升息。

聯準會本月公布的褐皮書報告顯示，去年 11 月底至年底，美國經濟和通膨率以小幅至溫和速度增長，勞動力短缺，薪資繼續上漲。聯準會對 2018 年經濟前景保持樂觀。

『新聞來源／華爾街見聞』