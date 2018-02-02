近期華爾街最夯的話題：股債雙殺

摘要：不僅牛了十年的美股出現了回調，美債的回調也推動殖利率不斷突破關鍵點位。在華爾街，「股債雙殺」的恐懼，已經蔓延開來。

最近，美國股市和債市出現明顯回調。

開年以來，美國十年期公債殖利率一路上升，逼近 2.8%，早已突破新債王 Gundlach 劃定的 2.63% 紅線；美國三十年公債殖利率也升破 3%。最近幾個交易日，美國股市也沒有繼續新年後的上漲行情，出現回調。

周三，在接受電視採訪時，聯準會前主席葛林斯潘稱，現在美國有兩個泡沫，一個在股市，另一個在債市。債市的泡沫目前來說還不嚴重，但最終會成為一個嚴重的問題。

然而在華爾街，「股債雙殺」的恐懼，已經蔓延開來。

股債齊跌 或將打破溫和局面

研究機構 BCA Research 擔憂，如今，「大溫和 2.0」正在面臨前所未有的威脅：全球十年期公債殖利率上升至 2%，其中德國十年期公債殖利率上升至 1%，美國十年期公債殖利率上升至 3%。債券市場如果這樣跌，將會觸發股債雙殺的局面。

所謂「大溫和」指的是在 2002 年期間，在網路危機後，全球經濟主要指標均非常溫和，經濟周期的跡象消失。而「大溫和 2.0」則指的是目前股市的周期性特徵消失。

圖表來自：BCA Research

BCA 認為，在未來十年中，全球股市和債市的殖利率大約僅為 1.5% 左右。這意味著投資股市的高回報率將不復存在，股市將出現越來越多的下行，而非上漲。

大多頭美銀美林：市場或面臨融漲

長期對美國資本市場持樂觀態度的美銀美林也開始表達出一些擔憂情緒。美銀美林全球研究部的研究員 James Barty 說：

現在到底是什麼情況呢？是出現了像 1999 年至 2000 年的融漲麼？好吧，沒什麼不可能的，而且聯準會可能會推動這種局面。

我們現在能斬釘截鐵說每個月美股會有超過 6% 的殖利率麼？不能。

市場是不是出現了超買現象？是的。

我們的分析模型是不是顯示市場已經出現了泡沫？是的。

我們現在接待的客戶是不是比我們更看好股市？是的。

此外，美股沒有遭遇單日 5% 以上回調的時間已經是歷史最長。或早或晚我們都將面臨股市的回調，市場越融漲，回調的機率就越高。

所謂融漲是指，投資者由於不想錯過股市上漲機會而蜂擁入市，而不是出於基本面的因素進行價值投資，從而導致股價出現急劇提升。

資產管理公司 GMO 聯合創始人、華爾街傳奇投資者 Jeremy Grantham 也認為如今美股或已處在融漲期。

Grantham 在致投資者的信中表示，當前價格高得異常，就在最近，在過去的六個月裡，市場出現溫和加速，而這或許是市場開啟攀上頂峰，然後再給予投資者壓軸一擊的起點。

除了上漲加速度，Grantham 認為，亞馬遜等龍頭股的集中度、比特幣的瘋狂行情以及媒體越來越樂觀的報導基調等跡象都表明，泡沫的最後階段可能在未來 6 個月到兩年內到來。

法興大空頭：至少目前，美債還沒那麼糟

法國興業銀行策略師 Albert Edwards 認為，美國企業和居民負債均存在泡沫，他認為目前的股市更像 1987 年股市崩盤前夕。不過，在談到債市時，他卻認為至少目前美債市場還相對穩定。

Edwards 是華爾街最著名的空頭之一，但他認為，目前雖然公債遭到拋售，但尚未進入熊市。熊市只有在美國十債殖利率超過 3% 時才會到來。

面對股債雙殺 投資者該投資什麼？

那麼，在面臨股債雙殺局面時，投資什麼是最有保障的呢？答案是平時被投資者們忽視的現金。

ClientFirst Strategy 公司總裁 Mitch Goldberg 在 CNBC 網站發表文章稱，之所以討論現金，不是因為現金能帶來回報，而是現金能真真切切回到投資者手上。

『新聞來源／華爾街見聞』