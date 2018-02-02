吃定存族豆腐？Fed升息 美銀行業存款利率卻「未調升」

自 2008 年金融海嘯爆發，美國聯準會 (Fed) 即啟動零利率的貨幣政策，而這 2 年來 Fed 已啟動升息循環，共升息了 1.25 百分點的利率。然而，Fed 這兩年的升息期間內，美國各大銀行如摩根大通 JP Morgan (JPM-US)、美銀美林 Bank of America (BAC-US)、花旗集團 Citigroup (C-US)、及富國銀行 Wells Fargo (WFC-US)，幾乎從未著手調升存款利率，意味著 Fed 的升息效果，並未傳導給一般的定存族們。

數據顯示，全美最大銀行 JP Morgan 自 2015 年第 3 季 (Fed 還未升息前) 至今，平均利率只提升了 0.21 個百分點，同期 Fed 卻是已將利率提升至 1.25% - 1.50% 的利率區間。而據摩根大通最新財報顯示，摩根大通光是單純地把民眾的存款存入央行，這一個動作就淨賺了 0.84%。

華爾街投行高盛 Goldman Sachs (GS-US) 雖然零售銀行業務較小，本月也發佈了一篇報告，顯示 2017 年整體銀行業給予「金主」的利息「幾乎未變動」，但給出的貸款利率卻是跟著 Fed 的升息方向前進，以至於金融海嘯過後、不太敢投資的定存族們，獲得的報酬可以說是微乎其微。

高盛報告顯示，JPM、美銀美林、及富國都未將 Fed 近期的 3 次、共 0.75 個百分點升息，轉移給民眾。花旗在這期間只提升了 4% 的利息，約 0.03 個百分點。

追蹤所有銀行利息的 BankRate.com 主席財務分析師 Greg McBride 亦表示，部份大型銀行在 Fed 持續升息的情況下，卻是幾乎未更動零售利率。

美國大型銀行牌告定存利率

報導指出，Fed 應對現有金融狀況負全責，因為 Fed 正透過升息循環，提供各大銀行優渥的利息；但另一方面 Fed 亦因為過去的 QE 政策，釋放了近 4 兆美元的資金進入市場，導致市場嚴重寬鬆，故銀行業可以以極低的利率向市場吸到現金，再轉手存入正在升息的 Fed，進行無風險套利。

報導甚至提到，Fed 緩慢升息的狀況，也可能是因銀行業的市場勢力所造成，導致出現這種類似壟斷的現象。

反觀小型的美國銀行業，卻是早已將 Fed 的升息效果，送給旗下客戶。

高盛提道，小型或網路銀行，如 CIT 集團 (CIT-US)、美國運通 American Express (AXP-US) 及 Discover Financial (DFS-US)，已把近 70% 的 Fed 升息率轉移給客戶 (deposit beta)。

據美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 數據顯示，美國平均定存帳戶的利息為 0.06%，其實與 2015 年 9 月 (Fed 升息前) 一模一樣。

存款為銀行商業模式的根本，除了向其他企業或組織借貸資金，民眾的存款就是主要資金來源。JP Morgan 的第 4 季存款利率為 0.35%，自 2015 年第 3 季的 0.14% 雖有成長，但較 Fed 給 JP Morgan 的 1.5% 還是低了許多。代表 JP Morgan 在不做任何投資的情況下即可賺進 1.15% 的報酬率，而資金卻來自於民眾。

JP Morgan 透過上述無風險套利的方式賺得的資本利得，在 2017 年增長至 501 億美元，比 2015 年 Fed 未升息之前還多出了 15%。

JP Morgan 財務長 Marianne Lake 這個月也證實了，「定存及活存 (的利息) 幾乎沒有變動」。Lake 也提道，雖然 Fed 今年預期提升 0.5 至 1 百分點的利率，但 JP Morgan 將不會對利率做出明顯調升。

而美銀美林執行長 Brian Moynihan 則解釋，提供 ATM 提款機、銀行分店等耗資的成本，也使得他們的存款利率無法與網路銀行相比。