SM需求旺價格俏 國喬1月營收樂觀可望持平維持高檔

國喬 (1312-TW) 去年 12 月合併營收創去年單月營收次高紀錄，法人預估，1 月在需求持續強勁、價格維持高檔帶動下，營收表現可望與上月持平或相近，維持高檔水準，而 2 月則是適逢農曆春節假期，雖可望持續生產，但銷量可能受假期影響下滑。

業界人士指出，目前國喬兩大主力產品 SM 與 ABS 今年行情看來均相當不錯，但整體產業要像去年一般處於榮景狀態不太容易，對今年展望審慎樂觀，主因為中國對台韓美 SM 反傾銷初步裁定預計於農曆年節前出爐，屆時若反傾銷一事成立，SM 市場可能面臨重整。

展望今年，國喬指出，SM 今年中國新增產能不多，且有些到下半年才會開出，對市場影響不大，預期今年 SM 供需狀態健康、供給緊俏；ABS 去年可說是近幾年來最好的一年，去年 ABS 上下游表現均相當不錯，今年審慎樂觀，預期將比 SM 供需更為緊俏，惟 SM 反傾銷初步裁定可能成為影響今年 SM 與 ABS 市場的變數。

國喬去年第 3 季獲利已超越上半年表現，且前 3 季表現優於 2015 年同期，第 4 季雖步入淡季，使 SM 利差下滑，但國喬另一主力產品 ABS 利差仍維持高檔，法人估，國喬去年第 4 季 EPS 可達 0.5 元，全年 EPS 估 2.9 元，可望創近 20 年來新高。