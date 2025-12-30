捍衛產業防低價傾銷！財部今年前11月課徵12項產品反傾銷稅 入帳逾5.5億

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-12-30 19:05

因應部分低價進口產品對台灣產業造成的損害，財政部關務署持續落實反傾銷措施，透過課徵反傾銷稅消除不公平競爭，為國內產業提供合理的經營環境。目前台灣對毛巾、不銹鋼冷軋鋼品、陶瓷面磚及麥芽釀造啤酒等 12 項產品課徵反傾銷稅。根據最新統計，114 年 1 月至 11 月期間，累計徵收的反傾銷稅額已達新台幣 5.5 億餘元。

捍衛產業防低價傾銷！今年前11月課徵12項產品反傾銷稅入帳5.5億。（鉅亨網資料照）

關務署進一步說明，反傾銷案件的認定流程相當嚴謹，由財政部部長莊翠雲領導的部會與經濟部各司其職。財政部已於 114 年 12 月 15 日公告，正式對來自韓國及中國產製進口冷軋扁軋非方向性電磁鋼品啟動反傾銷調查。目前該案正由經濟部進行產業損害調查，財政部將在收到調查結果通知後的 70 日內，完成傾銷初步認定，並決定是否採取臨時課徵措施。

此外，為了防止業者在調查期間大量進口涉案貨物，導致救濟效果大打折扣，申請人已提出回溯課徵申請。若符合相關辦法，開始臨時課徵之日前 90 日內進口的作品，未來可能須補繳稅款。