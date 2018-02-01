盤前財經大事搶先讀2018年2月1日

今日操盤前瞻

美國 FOMC 利率決策

法說會：台灣大、TPK-KY

股東會：喜康 - KY

台塑暮年會

2018 十大 ICT 產業關鍵議題與重點產業機會

中國 1 月財新製造業 PMI

歐元區 1 月製造業 PMI

美國 1 月 27 日當週首次申請失業救濟人數

美國 1 月 ISM 製造業指數



人民幣月漲 3.5% 24 年最勁 人行料出手阻升

美國聯準會 (Fed) 公佈議息決議前，人民幣匯率再大漲。昨日 (1 月 31 日) 在岸人民幣 (CNY) 兌美元即期大漲近 500 點子，一度突破 6.29 關口，創 2015 年 8 月 10 日以來新高；離岸人民幣 (CNH) 亦升至 6.29 水平。2018 年 1 月，人民幣兌美元累計升幅達到 3.5%，創 1994 年匯率併軌以來最大單月升幅。分析認為，美元持續貶勢，人民銀行有機會干預匯市阻止人民幣升值過快。閱讀全文...

Fed 預期 2018 年通貨膨脹將上升 暗示 3 月升息

聯準會 (Fed) 週三維持短期利率不變，但預期今年通貨膨脹將上升，顯示在 3 月舉行的下一次政策會議中，可能升息。閱讀全文...

蘋果說 我們絕不會降低 iPhone 體驗 以促使使用者購買新手機

報導指出，司法部與證券交易委員會 (SEC) 正在調查蘋果將舊款 iPhone 減速的決議。蘋果則於週三對該報導有所回應，證實美國政府確在進行調查。閱讀全文...

〈鉅亨觀點〉鴻海小股東要在台灣參與 FII 掛牌抽籤 事情恐怕沒那麼簡單

鴻海 (2317-TW) 舉行股東臨時會，討論子公司富士康工業互聯網 (FII) 赴中國 A 股掛牌，會中小股東們紛紛發言，希望也能參加 FII 掛牌股票抽籤，鴻海董事長郭台銘也順應民意，要求財務及法務單位盡力協助小股東們認購 FII 股票。不過根據規定，除非是具有中國居留證身分的外國人，否則恐怕都無法參加 A 股股票掛牌抽籤。閱讀全文...

〈旺宏法說〉NOR 價格穩定微揚 全年毛利率、營運樂觀

旺宏 (2337-TW) 召開法說會，總經理盧志遠指出，今年高品質、高容量 NOR Flash 價格穩定微揚，SLC NAND Flash 的需求也持續成長，價格穩定，且有機會微幅上揚，樂觀看待今年毛利率及營運表現，他強調，NOR 市占率早已是全球第一，今年要力拚 SLC NAND 成為全球第二大。閱讀全文...