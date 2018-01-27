〈年終獎金理財法〉外幣定存理財夯 7銀行優惠比一比

開春以來新台幣走強，銀行趁機推出外幣優利定存吸金，讓民眾即將入袋的紅包和年終獎金，有新的理財選項。目前市面上包括花旗銀、渣打銀、匯豐銀、玉山銀、中信銀、台新銀以及彰化銀等，均有推出外幣優利定存方案，其中美元定存利率最高可到 2.58%。

渣打國際商業銀行個人金融事業處負責人林素真表示，美金及人民幣是一般客戶持有比例最高的外幣資產，而看好美元持續扮演全球主流交易貨幣、人民幣兌美元可望維持走升的趨勢，建議民眾除了可利用近期新台幣升值，來逢低布局美元之外，也可規劃人民幣定存賺取高利孳息。

觀察近期匯率走勢，今 (2018) 年來新台幣狂升值，從 1 月 2 日即期匯價 29.665 台幣兌換 1 美元，如今 1 月 26 日只要 29.135 元就可換到 1 美元，升值幅度近 1.8%。Money101.com.tw 金融產品比較網認為，此時換匯成本低，布局美元正是時候。

以各家銀行外幣優利定存方案來看，今 (2018) 年第一季，各家銀行美金優利定存的利率 1.95% 到 2.58% 不等，不過大多設有最低存款金額，像是花旗外幣定存、渣打外幣高利 Go Rich，需要美金 3 萬元以上才能承做；滙豐我愛臺美的起存門檻，更高達台幣 50 萬等值的美金。

小資族若想參與美金理財，建議可以參考起存金額較低的玉山外幣優利定存、台新優利活存、彰銀外幣優利定存等，其透過網路銀行就可操作，起存金額只要美金 1000 元到 2000 元就可受理。

至於花旗外幣定存，14 天期年利率 2.58%，1 個月利率為 2.38% 最高利；渣打外幣高利 Go Rich，6 個月期年利率為 2.1%，3 個月期利率為 2%；中信外幣優利定存也推出 14 天期年利率為 2.48%；彰銀外幣優存 12 個月也有 1.95%。

而看準未來人民幣漲勢，各家銀行的人民幣定存利率多落在 3% 左右，包含渣打外幣高利 Go Rich，12 個月期利率為 3.8%；玉山外幣優利定存，12 個月期利率為 3.2%；彰銀外幣優利定存，12 個月期利率為 3.3%；中信外幣優利定存，12 個月期利率為 3.06%；花旗外幣定存，14 天期年利率 2.78%。

不過，Money101.com.tw 金融產品比較網提醒，民眾千萬別被高利沖昏頭，因為優利定存方案中，提及的都是年利率。舉例來看，若小白承作美金 1 個月期優利定存 2.58%，其承作金額為美金 20 萬元，其可獲得的利息為美金 444 元，以原幣計算 1 個月的實際收益年利率為 0.22%。