鉅亨網新聞中心 2026-04-13 13:50

於巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行的美伊高層和平談判，在歷經 21 小時的馬拉松式磋商後，於 4 月 12 日宣告正式破裂。伊朗外交部長阿拉格齊 (Seyed Abbas Araghchi) 隨即在社交媒體發文，指責美國「要價太高」且「要求不斷變化」，導致雙方在距離達成「伊斯蘭堡備忘錄」僅「一步之遙」時功虧一簣，並感嘆美方「未吸取任何教訓」。

阿拉格齊強調，此次談判是美伊 47 年來最密集的接觸，旨在誠意終結戰爭風險，但美方的「極限施壓」與不斷搬移的球門破壞了協議前景。據稱，談判核心爭議之一在於伊朗要求行使在荷姆茲海峽收取通行費的權利，但遭到美國總統川普拒絕。川普聲稱，雖然雙方在多數問題上已達成一致，但在關鍵的「核問題」上仍存分歧。

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隨着談判破局，川普下令美國海軍立即開始執法，並由美軍中央司令部宣布於美國東部時間 13 日 10 時起，對進出伊朗港口及荷姆茲海峽的船隻實施全面封鎖。川普表現出極其強硬的姿態，表示他並不在乎伊朗是否重返談判桌，並威脅美軍已做好全面準備，將「終結伊朗的殘餘力量」。

伊朗方面對此反應激烈。總統佩澤希齊揚 (Massud Peseschkian) 批美「雙重標準」且「貪得無厭」，強調伊朗的紅線是國家利益。伊朗議長卡利巴夫 (Mohammad Bagher Ghalibaf) 則表示，伊朗從不信任美國，面對威脅絕不屈服，若受挑釁必將反擊。

伊朗最高領袖軍事顧問雷扎伊更警告，美國的海上封鎖「註定失敗」，伊朗擁有尚未動用的強大籌碼，武裝部隊絕不允許封鎖發生。