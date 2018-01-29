年終發放前段班 金融、資訊科技、貿易流通業

1111 人力銀行今 (29) 日發布《企業年終發放調查》，該調查指出，有 81.4% 受訪企業今年會發放年終獎金，平均發放基期 1.34 個月，也連續兩年呈現正成長。從交叉分析來看，2017 年年終獎金發放基期最高的前三大產業分別是以金融為主的「工商業服務」，而「資訊 / 科技業」居次，第三名則是受惠於去年出口暢旺的「貿易流通業」。

從已經公布的各大企業來看，中租 (5871-TW) 企業年終最高 15 個月；鴻海 (2317-TW) 集團董事長郭台銘豪撒 105 億元年終，平均每位員工能領 143 萬元獎金；台塑 (1301-TW) 集團去年獲利創新高，旗下 2.9 萬名員工，可望領到年終獎金上限 6 個月及加碼紅包 2.2 萬。

「台灣歐西瑪」（OSHIMA）技術總監楊甫堯表示，該公司在紡織機械設備具龍頭地位，為了犒賞辛苦工作一起打拼的員工們，今年預估非業務人員年終獎金預估可領 2-5 個月；業務人員最高上看 10 個月。

1111 人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理 李大華指出，2017 年台灣經濟表現優於預期，又台股屢創新高，帶動企業信心上揚，連帶拉抬年終發放狀況。

根據金管會推估，金融業過去一年表現不俗，綜觀銀行、證券及保險三業合計獲利突破 5,500 億，有機會挑戰歷史新高紀錄，加上台股萬點行情持續，也間接帶動證券商獲利成長，造就金融業年終獎金一枝獨秀，預料也將掀起「年後吸才」效應，吸引跨界人才搶捧「金飯碗」。

李大華說明，資訊科技業年終發放方式，大多採取保障 14 個月年薪制，除了固定 2 個月年終之外，還會加上激勵獎金、績效獎金及分紅等，以增強員工續留原職的意願。而受惠全球景氣復甦力道增強，帶動去年台灣累計全年出口 3173.9 億美元，創下歷年次高，財政部也預估，今年 1 月出口可望連 16 紅，續呈 2 位數成長，亦直接反映在業務方面，讓從事進出口貿易的企業年終開出紅盤。