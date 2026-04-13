鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-13 13:37

因應全球利率波動與資產配置需求，公股銀行紛紛祭出高利定存優惠。第一銀行鎖定數位族群，針對 iLEO 用戶推出美元 14 天期年利率達 6.60% 的超高利方案，主打短天期與低門檻；合作金庫銀行則鎖定穩健增值需求，推出澳幣定存最高 3.80% 優利專案，並針對美元提供最高 3.70% 利率。

第一銀行為深耕數位金融領域，加碼回饋客戶推出限時限量的「利馬匯有錢」換匯優利定存專案。該活動自即日起至 5 月 13 日止，主要針對 iLEO 數位存款用戶，提供美元 14 天期年利率 6.60%、歐元與澳幣 1 個月期年利率 4.60% 的短天期方案。

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一銀指出，這項專案具備短天期、高利率、低門檻三大特色，美元與歐元僅需 100 元、澳幣 200 元即可承作，不僅適合外幣投資新手，也能讓理財族彈性布局。一銀同步提供匯率減碼優惠，美元最高減 3.5 分、歐元 6 分、澳幣 3 分，透過專案網頁導引至 iLEO APP 等通路即可輕鬆完成，讓客戶同享利率與匯率雙重甜頭，各幣別總額度限量原幣 1000 萬元。

合作金庫銀行則推出「2026 合優利 2」外幣專案，滿足民眾多元資金配置需求。本專案期間即日至 4 月 30 日止，凡是新結購或自他行匯入的新資金，達美元 3000 元或澳幣 1000 元的起存門檻，即可承作 1 個月或 3 個月期定存。其中美元定存最高享年利率 3.70%，澳幣定存最高則享 3.80%。