大麻合法化的後果：去年加國大麻價格創十年最大跌幅

鉅亨網編譯林懇 2018年1月26號17點25分

加拿大將於 2018 年 7 月合法化大麻的使用，然而，在合法化的前夕，大麻售價已開始出現下滑。

據《Statistics 加拿大》公佈，2017 年加拿大的非法大麻外銷預計為 12 億加幣 (約 9.8 億美元)，佔加拿大預估生產量的 20%。

目前加拿大的大麻市價 (今年 7 月前為違禁品) 為每克 7.5 加幣 (約當 6.07 美元)，與去年同期相比，市價是大幅下跌了 7.7%，創下近十年來的最大跌幅。

加拿大大麻價格 / 圖：彭博

據加拿大政府估算，15 歲至 64 歲的加國民眾中，去年花在大麻的消費額約達 57 億加幣 (46 億美元)，相當於每人 1200 加幣 (約 970 美元)。

數據顯示，自 1961 年以來，花在大麻的消費平均每年成長 6%。彭博分析師 Kenneth Shea 表示，對抗大麻售價的下滑，大麻生產商需提高品牌意識、替消費者們嚴選適合他們體質的大麻種類、帶給客戶更多價值。

加拿大從原本的大麻進口國變成了出口國，2017 年總大麻進口量只佔了 8% 市場。