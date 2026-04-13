鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-13 14:09

台股今 (13) 日雖仍有美國及伊朗的在中東戰事發展局勢不明因素箝制，集中市場加權股價指數呈現狹幅震盪走勢，尾盤出現爆量急拉格局，終場大盤以上漲 39.46 點或 0.11% 作收，收盤指數報 35457.29 點，市場成交值爲 7787.66 億元；OTC 指數收紅，上漲 0.78%。

〈台股盤後〉中東戰事未傳出進一步衝突 尾盤爆量729億元翻紅收漲39點。(鉅亨網記者張欽發攝)

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造成今天台股震盪的主因在美伊談判破裂，美國總統川普稱伊朗戰爭將封鎖朔姆茲海峽，但並沒有新的衝突發生。

資深證券分析師簡伯儀指出， 台北股市受到美國與伊朗戰事消息面影響大，但 OTC 指數連紅的走勢來看，資金尚未撤出市場。同時，午盤並有上市 61 家、上櫃 50 家個股漲停，多頭氣勢也走旺。

今天新台幣兌美元匯價中午暫收 31.795 元、貶值 6.9 分，成交金額 5.99 億美元。

台股集中市場今天早盤以 35422.91 點開出，最高 35552.49 點，最低 35261.73 點， 尾盤爆出 728.96 億元大量急拉 71.13 點，終場大盤以上漲 39.46 點或 0.11% 作收，收盤指數報 35457.29 點，市場成交值爲 7787.66 億元；台股集中市場今天以電子股成交比重最高，占大盤成交值 78.45%，上漲 0.84%。