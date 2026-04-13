〈台股盤後〉中東戰事未傳出進一步衝突 尾盤爆量729億元翻紅收漲39點
鉅亨網記者張欽發 台北
台股今 (13) 日雖仍有美國及伊朗的在中東戰事發展局勢不明因素箝制，集中市場加權股價指數呈現狹幅震盪走勢，尾盤出現爆量急拉格局，終場大盤以上漲 39.46 點或 0.11% 作收，收盤指數報 35457.29 點，市場成交值爲 7787.66 億元；OTC 指數收紅，上漲 0.78%。
今天台積電 (2330-TW) 收盤下跌 10 元或 0.5%，收盤價報 1990 元。但盤中包括玻纖、被動元件、PCB 及頻率元族群爆發大量上漲，並以頻率元件族群表現最整齊，包括晶技 (3042-TW)、台嘉碩 (3221-TW)、加高 (8182-TW)、希華 (2484-TW) 及泰藝 (8289-TW) 同步以漲停作收，安碁 (6174-TW) 收漲 7.33%。主要爲產品醞釀調漲價格。
造成今天台股震盪的主因在美伊談判破裂，美國總統川普稱伊朗戰爭將封鎖朔姆茲海峽，但並沒有新的衝突發生。
資深證券分析師簡伯儀指出， 台北股市受到美國與伊朗戰事消息面影響大，但 OTC 指數連紅的走勢來看，資金尚未撤出市場。同時，午盤並有上市 61 家、上櫃 50 家個股漲停，多頭氣勢也走旺。
今天新台幣兌美元匯價中午暫收 31.795 元、貶值 6.9 分，成交金額 5.99 億美元。
台股集中市場今天早盤以 35422.91 點開出，最高 35552.49 點，最低 35261.73 點， 尾盤爆出 728.96 億元大量急拉 71.13 點，終場大盤以上漲 39.46 點或 0.11% 作收，收盤指數報 35457.29 點，市場成交值爲 7787.66 億元；台股集中市場今天以電子股成交比重最高，占大盤成交值 78.45%，上漲 0.84%。
今天盤中的台積電股價遭壓制，終場下跌 10 元，台積電收盤價報 1990 元。台積電將在 4 月 16 日召開法人說明會，而市場也積極卡位設備、矽光子及台積電廠務概念股；而權值股鴻海 (2317-TW) 收盤下跌 40.5 元 2.03%，收盤價報 200 元，跌所有短期均線；而大立光 (3008-TW) 收盤上漲 120 元，或 5.19% 收盤價報 2430 元。大立光也將在 16 日召開法說會。
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