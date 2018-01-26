羅尤美：2018年是固定收益資產分化的關鍵時刻

富蘭克林證券投顧副總經理羅尤美表示，美國接近充份就業，職位空缺數高於雇用數已接近三年光景，多項指標顯示工資正在加速上揚，此終將導致物價揚升。然而目前公債殖利率未有效反應通膨預期，隨著經濟熱絡，長天期公債將面臨顯著修正風險。理論上，長天期公債殖利率應該要能貼近於名目經濟成長率，因此歷史經驗顯示當公債殖利率低於經濟成長率一段時間時，通常也是公債泡沫環境，整體來說，2018 年是固定收益資產分化的關鍵時刻。

羅尤美表示，再者，聯準會自 2017 年 10 月開始縮減資產負債表，估計前三年將縮減 1.5 兆美元資產，然而此時，美國財政部預算赤字及資金需求卻將增加，而美國公債的投資者除了聯準會買盤流失外，海外的官方買盤如中國、亞洲央行及石油出口國這幾年已減少購入量，導致美國公債的供給和需求缺口擴大，不利後續表現。

羅尤美認為，成熟國家特別是美國公債市場評價面已偏貴，2018 年全球債匯市機會仍存於新興國家，過去兩年新興國家貨幣反彈，但仍比金融海嘯最慘烈時還要便宜，且當已開發國家公債殖利率還多有負殖利率時，國際資金自然會想趁新興國家匯價便宜而前進當地公債找尋高息機會。

拉丁美洲是目前最看好的區域，投資題材相當豐富多元，例如阿根廷新政府自 2015 年底上任後積極進行各項改革，國內通膨已自高峰滑落，外資回流有助外匯存底向上累積，且民間信貸擴增，儲蓄有效被引導至投資，有利經濟復甦。

羅尤美表示，巴西同樣是新政府改革題材，通膨降至央行目標區的下緣，央行已積極降息，而且國內就業市場逐漸活絡，引領經濟走出衰退而復甦。墨西哥自美國川普總統當選以來，貿易政策走向持續被市場關注，然而墨西哥雖然為美國貿易赤字來源國但同時也是美國出口的主要目的國，以汽車業勞工時薪而言，美國是墨西哥的 5.8 倍，美國汽車出口須仰賴自墨西哥便宜的中間材，貿易對兩國均有利，關係不會終止。且墨西哥央行積極升息後，利差優勢更顯得披索的投資吸引力。