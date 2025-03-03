川普加徵關稅 巴菲特罕見表態：這是戰爭行為

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-03-03 12:28

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「股神」巴菲特罕見對美國總統川普的關稅政策發表評論，稱川普的懲罰性關稅可能引發美國通貨膨脹，傷害美國消費者。

據《CNBC》周日（2 日）報導，巴菲特在談及川普關稅時表示：「某種程度上，關稅實際上是一種戰爭行為，我國在這方面有很多經驗。」

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當被問道「關稅會對通貨膨脹產生什麼影響？」時，巴菲特回答：「隨著時間推移，關稅會變成一種商品稅。」

「我的意思是，牙仙不會為此付錢！」巴菲特稱。牙仙是西方國家傳說中常見的精靈。小孩子脫掉乳齒後，將乳齒放在枕頭底，晚上牙仙就會取走牙齒，換成一枚金幣。

巴菲特很少公開評論川普的貿易政策。在川普的第一個任期，巴菲特曾在 2018 年和 2019 年對川普引發的貿易衝突提出看法，警告川普的激進舉動可能會給全球帶來負面影響。

上周川普宣布，對墨西哥和加拿大進口產品的 25% 的關稅將於 3 月 4 日生效，並且要對中國輸美商品再加徵 10％關稅。