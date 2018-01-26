【富蘭克林華美投信】不變應萬變 台股輪動快速 高檔整理仍有表現空間

美元指數持續弱勢，亞洲資產吸引外資匯入，資金行情推台積電周間創新高 266 元，帶領台股加權指數來到 11,270 點波段新高，但 24 日開始高檔修正，指數也回測 10 日線。目前多頭架構未變，惟權值走勢或增大指數震盪，且近期領漲個股面對獲利了結賣壓，操作更須謹慎。

美國財政部長努欽（Steven Mnuchin）公開表示短期不擔心美元走勢，稱美元走弱有利美國貿易，美元指數來到 89 上下，外資持續轉進亞太資產，台股高殖利率深具吸引力，資金行情延續，配合企業基本面造就大漲表現，但要留意對毛利率不利並造成業外匯損之風險，以及美元轉強後將使新興市場承壓。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸分析，過去一周市場仍在反應近期最重要訊息：台積電法說會展望正面，預估全年表現優於預期，配合外資匯入操作，短線大漲帶領指數站上 11,000 點，相關產業如矽晶圓在缺貨漲價題材持續下，亦順勢上攻，成為盤面焦點。觀察外資期貨仍偏多操作，未大舉轉空，在多頭結構未被破壞下，認為指數依舊有表現空間。

富蘭克林華美投信表示，近一周不少強勢類股有單日大漲表現，但高檔考驗多方追價信心，且要面對帶量上漲後的獲利賣壓，如周間矽晶圓族群大漲後陷入整理，短線端看前段時間買超外資如何操作，貿然進場恐面臨震盪，建議待籌碼穩定後再行低接，未來在缺貨漲價題材加持下，依舊有上攻量能可期。

郭修伸建議，觀察今年以來盤面焦點輪動快速，四處追逐短線資金關注標的其實獲利難度高，不如謹守? 以不變應萬變? 之策略，穩健操作展望佳的類股，如今年價格有機會維持緊俏 DRAM/NAND Flash，以及供貨吃緊的晶圓、功率元件、被動元件等，半導體應用、精密量測、網通設備、汽車電子都值得注意。

傳產部分，富蘭克林華美傳產基金經理人楊金峰表示，OPEC 減產與美國原油庫存降低，成為國際原油價格有力支撐，隨價格波動區間上移，塑化報價提升，PVC、SM、ABS、PE 類業者整體獲利穩健，今年配息可望回升。而景氣轉佳，預計美國今年升息 2 至 3 碼，銀行業的外幣存放款利差有機會提高。

《本文不代表對任一個股的買賣建議》

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