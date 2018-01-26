【安聯投信】併購消息頻傳推升指數 技術面轉強

◆ 安聯生技觀測指數躍升至 8 分

2018 開年以來，受到市場樂觀氣氛及併購消息帶動，生技指數自年初以來表現穩健，技術面轉強。根據彭博資訊統計至 1 月 24 日，NBI 生技指數今年以來累積漲幅為 8.60%，近一年漲幅接近一成。安聯 1 月《生技觀測指數》躍升至 8 分陰天區，基本面保持正向看法，技術面指數呈多頭排列，評級轉為正向。展望後市，安聯全球生技趨勢基金經理人許志偉表示，政策對新藥研發支持，有利產業基本面；且免疫學療法、基因療法等癌症創新持續發展，可望帶動成長動能。

安聯《生技觀測指數》自 2013 年 8 月推出，從三大面向、五大指標等短、中、長期角度觀測生技產業，總分最高 10 分，每月發布觀測結果並以晴雨表反應投資前景。近期受到市場樂觀氣氛帶動及併購消息趨動，生技指數技術面轉強，推升生技指數表現。展望後市，預期基本面在政策支持下，可望持續有正向表現，投資人可透過定期定額或分批投資，參與生技成長機會。1 月生技觀測指數來到 8 分，基本面保持於正向評級，技術面由負轉正；資金面則由負向轉為中性。

安聯全球生技趨勢基金經理人許志偉表示，稅改法案過關，推升產業資本動能，生技併購持續。近日美國生技大廠陸續傳出宣布收購和併購消息，估計可在未來數周內敲定協議，顯示稅改題材和競爭壓力驅使大型生技公司更積極尋找併購標的。

許志偉表示，本次美國稅改將企業稅率由 35% 降到 21%，而針對海外一次性匯回，現金稅率為 15.5%、非現金稅率為 8.0%，均提供了相當大的吸引力；根據預估，將有 2.6 兆美元的潛在資金可望匯回美國。他進一步指出，回顧布希時代美國實施海外稅務假期後三年，有高達 75% 的資金做為併購和收購股權活動，因此預期，2018 年併購動能可期，看好癌症、心血管、孤兒藥等企業整併動能。

就產業基本面來看，許志偉表示，由於政策對新藥研發支持，去年 FDA 審核通過的新藥高達 46 顆，為歷史第二高。儘管今年尚未有新藥通過，但臨床一期和二期數量和去年相當，且預期 FDA 局長偏向支持新藥研發態度不變，對新藥和學名藥前景展望樂觀。而免疫學療法、基因療法等癌症創新持續發展，可望帶動成長動能。

許志偉表示，觀察上週舉行的摩根大通健康醫療論壇，此為年初相當重要的醫療研討會，新的癌症開發技術、基因修改等持續受到關注，而與會者多數認為，併購應是今年重要投資主題，對產業基本面偏正面看待。

就資金面來看，許志偉表示，生技 / 醫療保健產業基金開年連兩周淨流入後，出現小幅淨流出，但開始止穩，市場氣氛仍屬正向。展望後市，他表示，可觀察中大型生技公司財報狀況，由於四大生技公司將陸續公布財報，可作為投資指標。

就評價面來看，許志偉表示，美國生技股首次評價低於美歐製藥股，但預估未來美國生技營收年增率高於全球製藥兩倍，顯示生技產業短期評價被低估。因此建議，可持續定期定額或逢回分批投資，參與生技產業長線機會。

資料來源：安聯投信整理

1. 新藥通過以 1990 年以後開始統計

2. 企業併購平均以金融海嘯後開始統計，因專利斷崖引發併購潮為金融海嘯後逐漸發酵

3. 本益比以 S&P 500 生技指數包括 9 檔大型生技股 Amgen、Celgene、Gilead、Biogen、Regeneron、Alexion、Incyte、Vertex、Abbvie 為觀察重點，中小型生技股主要觀察新藥臨床數據與新藥上市審核狀況；預估本益比為預估未來 4 季獲利本益比；長期平均計算期間為 10 年。

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