傳高盛Q4大宗商品收入暴減75% 刷歷史新低

知情人士透露，高盛集團 (Goldman Sachs Group) (GS-US) 2017 年大宗商品部門，將創上市以來最惡劣表現，營收淨額估下降約 75%，這也使得高盛在這項業務上，是輸給了長期競爭對手摩根史坦利 (Morgan Stanley) (MS-US)。

高盛數十年來均是華爾街商品交易霸主，但去年卻遭天然氣和能源方面的虧損拖累。此營收淨額的降幅也意味著，該銀行自然資原單位表現遜於摩根士丹利等同業，摩根士丹利該部門的營收淨額去年上升約 1/5。

在高盛公布第二季財報創上市以來最糟糕表現後，其商品單位一直備受公司內部與投資人的檢視，因此該部門也有數位高層離開，例如全球商品主管 Gregory Agran。

由於關閉了持續虧損的天然氣交易，高盛 2017 年最後一季的商品獲利表現優於前兩季，但儘管如此該單位依舊因削減風險而表現黯淡。

高盛預計周三公布第四季財報，而勁敵摩根大通則在次日發布財報，兩家銀行均不願對此發表評論。

高盛只公布固定收入、貨幣和商品部門，不會個別公布商品獲利，根據《彭博社》先前報導，該單位 2016 年營收淨額略低於 11 億美元。根據倫敦分析公司 Coalition Development，高盛該單位在全球投行中排行第一。

若真的下降 75%，意味著高盛去年商品營收淨額不及摩根士丹利的一半，因為知情人士透露，摩根士丹利受惠於天然氣和能源的強淨表現，其商品營收淨額上升至 6 億美元以上。

雖然商品對高盛整體財報的影響現在已偏小，但該資產類別卻曾是獲利的重要推手。在 2000 年代中期，因為市場波動劇烈、投資者興致高昂加上同業競爭程度不高，高盛 2009 年營收淨額曾一度高達 34 億美元。

雖然該部門表現疲弱，但高盛卻仍努力挽救，過去幾個月至少聘雇 7 名高層新血，希望可以推動事業，包括證券單位共同主管 Isabelle Ealet、該單位去年上任的營運長 Don Casturo 等。

知情人士透露，目前為止 2018 年對高盛商品事業來說是相較去年友善的開始，因為美國東北部氣溫嚴寒，能源市場的波動性帶動獲利。