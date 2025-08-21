鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-21 02:31

‌



美國晶片大廠亞德諾半導體 (Analog Devices, ADI) 周三 (20 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第三季 (截至 8/2) 財報，該季營收與獲利均優於市場預期，並釋出樂觀的第四季展望，帶動股價盤前上漲約 4%。截稿前，亞德諾半導體 (ADI-US) 周三盤中股價上漲 1.02%，每股暫報 232.80 美元。

〈財報〉工業需求撐腰！亞德諾半導體Q3業績超預期 Q4展望再放利多(圖：REUTERS/TPG)

根據財報，第三季營收達 28.8 億美元，優於分析師預估的 27.7 億美元，並較去年同期成長 25%。調整後每股盈餘 (EPS) 為 2.05 美元，超越市場共識的 1.95 美元，年增 30%。

‌



圖：亞德諾半導體財報

受惠於工業及汽車市場強勁需求，亞德諾半導體表現亮眼。第三季工業部門營收達 12.9 億美元，年增 23%，占總營收比重約 45%；汽車部門營收則成長 22%，達 8.51 億美元。該公司財務長 Richard Puccio 指出，工業市場的訂單動能健康，帶動在手訂單與積壓訂單持續增加。

亞德諾半導體執行長羅希 (Vincent Roche) 表示，儘管面臨關稅與地緣政治挑戰，第三季營收與獲利仍超越公司原先預期上限，顯示產品需求依舊強勁。他並強調，雖然市場不確定性增加，但公司在自動化、感測與控制系統等領域的解決方案仍維持穩健成長。

展望第四季，亞德諾半導體預估營收將達 30 億美元，上下浮動 1 億美元，高於分析師普遍預期的 28.2 億美元；調整後 EPS 則預估落在 2.12 至 2.32 美元區間，市場原先預期為 2.03 美元。若達成中位數，將遠高於去年同期的 1.67 美元。

消息公布後，亞德諾半導體周三股價盤前一度上漲近 4%，至 239.49 美元。過去兩年該股走勢起伏不定，曾多次突破基準點位但未能持續。根據 IBD MarketSurge 數據，目前股價正在重返 50 日均線，若能突破 247.72 美元的買點，將有望帶來新一輪技術性買盤。