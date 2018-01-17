美股盤後─道瓊早場大漲283點 終場收低10點 擔憂政府關門

美國股市週二收低，道瓊盤中一度大漲 283 點，終場却下跌 10 點，創下 2016 年 2 月 10 日以來，最大單日反轉走勢，投資人評估政府關門的可能性。

國會需要在週五結束前，通過一項支出法案，才能避免政府關門。共和黨與民主黨之間的爭議在移民法案，民主黨希望該法案綁住支出法案，一併獲得通過。雙方的談判讓事情變得複雜。



道瓊工業平均指數收低 10.33 點或 0.04% 至 25792.86。

Nasdaq 指數收低 37.38 點或 0.51% 至 7223.69。

S&P 500 指數收低 9.82 點或 0.35% 至 2776.42。

費城半導體指數收高 3.86 點或 0.29% 至 1325.97。

分析師說，民主黨選民要求國會民主黨議員堅持 "童年入境者暫緩遣返手續" 做為預算法案的一部份。但更困難的是，如何避免削減國防與非國防支出。

CBOE 交易所的波動指數上升 1.5% 至 11.63。

通常，在政府關門後，股市將立即受到壓力。根據 CNBC 分析顯示，在政府關門後一週，S&P 500 平均下跌 0.3%。

美國股市週二早場大幅上漲，企業財報優於預期，且美國經濟依舊樂觀，為股市利多。道瓊工業平均指數一度大漲 283 點，首度突破 26000 點大關。

目前為止，財報季表現強勁。上週五為止，已公布財報的 S&P 500 企業中，69% 每股獲利高於預期，85% 營收高於預期。

今年開年，股市表現強勢，道瓊，S&P 500 與 Nasdaq 均上漲至少 3.8%。美國經濟轉強，稅改法案，及企業財報季樂觀，為股市主要動能。

分析師說，2017 年沉悶的股市於進入新的一年後二週，啓動了漲勢。S&P 500 可望創下自 2016 年 3 月以來，首度單月上漲逾 4% 的走勢。

上週五，主要指數創新收盤高點。週一為馬丁路德金恩紀念日，市場休市。

歐元接近三年高點，預期歐洲央行將縮減振興措施，支撑了歐元上漲。近幾個交易日，美元有疲弱跡象。