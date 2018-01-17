海航集團旗下商品與物流部門今年不會在美展開收購

海航集團大宗商品交易與物流業務部門一名高管表示，2018年不會在美國展開收購，部分歸因於美國政府對中國投資的審查越來越嚴苛。該部門在上個月剛剛收購了嘉能可石油存儲業務的多數股權。

海航集團旗下的海航創新金融集團有限公司創新總裁丁磊周二接受路透專訪時表示，該部門將把重點放在配合中國一帶一路倡議的戰略方面。

“其實(CFIUS)是一方面考量，”丁磊說。“第二個，中國市場和一帶一路市場太大了。我們能做好這麽大市場的生意就很不錯了。”

美國外資審議委員會(CFIUS)負責審查交易是否可能威脅到國家安全。該機構已加強對中資購買美國企業的審查，阻止了多項涉及敏感行業的交易，並對另外一些交易進行了曠日持久的審查。

“我們剛剛才成立不到一年，為什麽在這個時候，要啃一塊這麽難啃的骨頭。”他說，所指的是交易環境更加嚴苛的美國市場。

丁磊表示，海航創新金融集團將把重點放在東南亞、非洲和中東歐國家，與中國的一帶一路政策相符。

不過他也指出，該公司並不排除未來進軍美國市場的可能。

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