擔心老後變窮 台灣人投資理財存退休金 積極度居全球之冠

受到年金改革影響，台灣投資人對退休金態度跟著轉變。根據施羅德投信今 (10) 日發布的全球投資人大調查顯示，超過 4 成台灣人認為，退休後收入不足以支付舒適的退休生活，數值遠高於全球平均 28%，而有高達 90% 尚未退休的台灣人擔心老後變窮，因此提早進行投資理財存退休金，積極度居全球之冠。

若簡單以退休後需 20 年，每月 3 萬元生活費來推估，並考量物價水準逐年上揚，預估為 2%，撇開看護費及醫藥費不計，保守估算退休金準備至少需要 1500 萬元。根據調查，台灣人普遍不指望政府、企業，90% 未退休的台灣人，將投資理財視為救星，希望靠投資收益彌補收入不足的問題，積極度與泰國 (90%) 雙居全球之冠。

而已退休的台灣投資人中，也有 76% 的人將養老視為投資要因，同樣高於全球平均 66%。

調查也指出，台灣投資人退休後的主要來源收入，近 5 成 (48%) 來自於投資理財或儲蓄，企業、政府給予的退休金比例僅占 30%。

施羅德投信業務行銷長謝誠晃表示，近年年金改革議題沸沸揚揚，調查中即可以看出國人已存有危機意識，這與過去依賴政府以及企業年金的態度不同，明顯看到國人視投資理財為彌補收入缺口的關鍵。