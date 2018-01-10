台灣主要報紙重要財經新聞 2018年1月10日

鴻海與夏普合體出擊，在手機用有機發光二極體（OLED）面板量產傳新進展。日本媒體報導，夏普今年春季將量產手機用 OLED 面板，打破三星稱霸 OLED 市場局面，鴻海集團也可藉此首度拿下 iPhone 面板訂單。

景氣復甦，金融業獲利大成長！逾半數上市櫃金控公布去年自結獲利，第一金（2892）因提足慶富案呆帳準備金而導致獲利衰退，其餘金控多較前一年雙位數成長。金控每股獲利王由富邦金（2881）蟬聯，但國泰金（2882）異軍突起，搶下 2017 年「賺最多」寶座。

立法院臨時會昨（9）日進行討論一例一休的勞基法修正草案，民進黨總召柯建銘放話將進行 36 小時不斷電議程，截至晚間 10 時 30 分為止，挑燈夜戰二讀通過休息日加班工時、工資採核實計算，每月加班工時以 3 個月總量控管，預估最遲今晚將力拚完成三讀。

聯合報

兩韓破冰 重啟會談

勞基法修法 抗爭中完成 7 休 1 改為 14 休 4 拍板

經濟日報

鴻海搶蘋果單 OLED 將量產

顧立雄談當沖 55% 投資人有賺錢

日銀 QE 隱形退場

蘋果日報

徹夜表決《勞基法》今將三讀

富邦金 蟬聯金控獲利王

台股億級大戶 連 2 季破萬戶

中國時報

做多少給多少 加班費核實計算

歐元走勢比美元強 日圓弱

市場派籲大同獨董 為小股東擋掉現增案

工商時報

國泰金重返榮耀 奪金控獲利王

顧立雄：爭取降權證避險稅負

36 小時不斷電 勞基法拚今晚三讀

自由時報

行動支付衝 9 成 繳水電費擬提折扣

鼓勵投資 山坡地擴廠減徵回饋金

電子股殺聲隆隆 傳產原物料吸睛