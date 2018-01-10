台積電Q4營收季增1成優預期 季與年營收同寫新高

晶圓代工台積電 (2330-TW) 今(10)日公告 12 月營收，達 898.97 億元，為近 3 個月低點，第 4 季營收為 2775.7 億元，較第 3 季成長 1 成，再寫單季新高，與原先法說預估的美元營收季增幅度相同，由於第 4 季新台幣明顯升值，顯見台積電第 4 季美元營收略優法說預期；去年全年營收 9774.47 億元，也創全年新高，較前年成長 3.1%。

台積電 12 月營收 898.97 億元，較 11 月下滑 3.5%，較前年同期成長 15.1%；第 4 季營收為 2775.7 億元，較第 4 季 2521 億元成長 1 成，也優於前年同期 2622 億元表現。

台積電第 4 季受惠 iPhone 需求帶動，通訊晶片出貨持穩，上季法說時預期，營收以美元計算可達 91-92 億美元，較第 3 季成長 1 成，全年營收以美元計算則估可成長 8.8%。

從今日台積電公告的結果來看，台積電第 4 季營收以新台幣計算季增 1 成，法人認為，代表台積電第 4 季營收以美元計算，略優原先法說預期的 91-92 億美元。

台積電第 4 季主要動能來自於通訊相關晶片，隨著蘋果手機 iPhone 熱銷，台積電營運動能也緩步向上，另外據了解第 4 季 7 奈米也開始小量出貨，支撐第 4 季整季營運表現。

不過，雖然台積電第 4 季營收表現超標，但由於出貨蘋果 iPhone 主晶片使用的 10 奈米，仍在初期量產階段，加上新台幣升值，因此預期毛利率、營益率表現仍有壓力，但隨著製程生產效率改善，加上產能利用率提升，台積電未來目標毛利率都可力守 50% 以上。

台積電對今年看法仍正向，預期在高速運算、通訊晶片、物聯網與虛擬貨幣帶動的挖礦需求帶動下，全年營收以美元計算仍可較去年成長 5-10%。

短期第 1 季而言，由於進入產業淡季，因此台積電營收以預期仍將較第 4 季下滑修正，其中 iPhone 手機晶片也開始進入拉貨淡季，另外高通也同步修正晶片出貨預估，所幸有比特幣訂單加持，整季營收表現可望淡季不淡。