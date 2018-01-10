供給側改革、環保限產，明年鋼鐵水泥還能走多遠？1月9日海外脫水研報



供給側改革，環保限產，明年鋼鐵水泥還能走多遠？

（摩根士丹利）

1、大摩預期 2018 年的材料需求將好於市場預期。冬季的環境控制致使建築業的相關需求從 17 年 4 季度推遲至 18 年 2 季度加上季節性的需求上升將最終使 2 季度的需求超出正常水平。預期鋼鐵需求在 18 年將年增率增加 2.3%。

2、受益於冬季減產和較低庫存，2018 年首選材料市場中的鋼鐵和水泥。

3、冬季的減產致使鋼鐵庫存率大幅下降，預計 18 年 2 季度需求高峰期的到來會使市場供給更緊張，鋼鐵部門的利潤水平將得到支撐。

4、水泥方面，冬季減產以及歷史低位的庫存水平使得水泥價格在 17 年 4 季度強勁上漲，而由於環境控制和季節性需求增長，預期水泥部門的高利潤率將會持續至 18 年上半年，且 2 季度建築業需求的集中釋放將會使水泥的價格走出一波上漲行情。

5、國務院在 17 年 7 月頒布新規禁止洋垃圾入境，預計舊瓦楞紙板的進口數量在 18 年將年增率下降，這將導致中國舊瓦楞紙板的供給緊張，整體推動紙業的生產成本上升。而紙業部門的領導者『理文造紙』和『玖龍紙業』因擁有較多的海外供貨渠道以及規模經濟帶來的成本優勢，將作為紙業部門的首選。

6、就鋁業部門來說，由於政府關停部分產能加上冬季減產，預計 2018 年的產能利用率將從 2017 年的 83% 達到更高的 88%，在經歷最近的價格下跌後，未來下行風險較小。且若山東冬季污染惡化帶來產能的進一步削減，鋁價在近期有上漲的可能。

7、煤炭價格在 17 年經歷了較長時間的上漲，預期政府在 18 年將增加市場供給，新增礦場帶來的產能增加將保持在 2-3 億噸，預期煤炭價格在 18 年增率下降 10%。

8、未來環境管制的加強將成為一種新常態。「2+26」城市冬季的生產限制，環境保護稅的推出將使市場供給減少，行業生產成本提高。預計此次冬季環境污染控制計劃會產生兩種結果：

1）減排目標達到，控制計劃有效，下年繼續執行。

2）目標沒有達到，代表控制力度不夠，更加嚴格的監管措施將會出台確保目標達成。

而預計 18 年 1 月 1 日起執行的環保稅對材料行業的整體影響有限。基於當前的價格水平，每噸的環境稅占比較小，其中銅所受的成本影響可能是最大的。

9、行業的去槓桿化進程剛剛開始，股息分配有望在未來增加。供給側改革的推進使槓桿率不斷下降，據估計，鋼鐵行業 17 年 2 季度的自由現金流為正數，且 3 季度的債務水平開始下降，在資本支出下降，收入有明顯反彈跡象的背景下，預計鋼鐵行業 2017-18 年的股息分配將增加。

摩根士丹利推薦增持:

寶鋼股份（600019） 目標價：11.3 元

招金礦業（1818.HK） 目標價：7.92 港元

江西銅業（0358.HK） 目標價：16 港元

理文造紙（2314.HK） 目標價：11.4 港元

玖龍紙業（2689.HK） 目標價：15 港元

華潤水泥（1313.HK） 目標價：6.5 港元

西部水泥（2233.HK） 目標價：1.5 港元

冀東水泥（000401） 目標價：16 元

華新水泥（600801） 目標價：18 元

中國神華（1088.HK） 目標價：25.1 港元

海螺水泥（600585/0914.HK）

目標價：40 元 / 48 港元

馬鞍山鋼鐵（0323/600808）

目標價：5.3 港元 / 5.8 元

2018 石油業 10 大預測，誰能買？誰能賣？

（摩根大通）

1、能源股在 2018 年面臨均值回歸，整體表現將更接近市場回報。首選題材股：APC，CNQ，ECA，FTI，PPL，RSPP，XEC

2、儘管曲線後端遠期合約的價格保持在區間範圍內波動，但預期石油現貨市場的價格波動將加劇。個股方面，增持：APA，CNQ，CVX 減持：IMO，HES

3、天然氣供給來源的增多（從阿巴拉契亞和斯維爾進口），使得冬季帶來的市場「順風」有所衰減。個股首選：COG，EQT，GPOR

4、預期 2018 年美國頁岩氣產量將強勁增長，但經營上面臨的挑戰將帶來下降風險。首選：PXD，XEC，ECA，FANG，PE，RSPP

5、廠商規模將成為 E&P（能源設備）股在 2018 年表現優異的關鍵因素。首選：CXO，DVN，SM，WPX

6、鷹福特油田的良好業績表現不容忽視，預計鷹福特相關個股的表現要優於二疊紀盆地（頁岩油產區）個股。首選：ECA，MRO，COP

7、儘管 SOX 費城油業業績平平，但預期石油服務商的整體收入周期在 2018 年將平穩下降。個股方面，增持：FTI，HAL 減持：OII，ESV

8、投資者對供給增加的擔心存在過度，預期市場供給緊張將持續，美國石油壓裂類股將有超常表現。首選：HAL，PUMP，FRAC，PTEN

9、未來煉油股整體優於能源股的表現將面臨挑戰，更多元化的煉油股有望走出獨立行情。個股方面，增持：ANDV, MPC 減持：HFC，PBF

10、違約評級 IDR 的廢除將持續，MLP 籃子（二級市場公開交易的有限合夥企業市佔率）的波動性將加大。當波動使得 MLP 便宜及違約評級制廢止，高違約評級個股市場表現較差時買入。

港股地產股有望獲得更多催化劑

（摩根士丹利）

1、鑒於「金茂集團」1 月 3 日發布了利多的利潤預告，預計房地產股的下一個催化劑將是 2017 年的利潤預告，而大多數房產開發商將在 3 月中旬發布業績報告。

2、預期 2018 年房地產行業的併購將會持續，前 5 大房產開發商的市場市佔率將從 17% 增加至 2021 年的 33%。數據顯示，2016-17 年開發商 50% 的土地來源於企業併購，且未來土地供給的減少，將減輕房屋供給過剩的壓力。

3、預計開發商 2017 年核心收入將年增率增長 41%（之前估計為 32%），同時，受益於低庫存及有限的供給，2018 年房屋合約銷售增長將主要受可供出售資源的驅動。預計報告覆蓋個股在 2018 年的合約銷售增長將達到 26%。

4、MSCI 中國房地產指數在 2017 年增長了 97%，超出 MSCI 中國指數 45 個基點，預期合約銷售增長將成為未來股價上漲的關鍵因素，而目前市值與合約銷售的比率僅從 2016 年的 0.4x 恢復到 0.53x，相比之下，歷史均值為 0.7x。

摩根士丹利建議增持：

融創中國（1918.HK） 目標價：47 港元

合景泰富（1813.HK） 目標價：11 港元

中國奧園（3883.HK） 目標價：5.5 港元

越秀地產（0123.HK） 目標價：2 港元

越秀房產信託（0405.HK）目標價：5.6 港元

現在或許該考慮港股航空股了？

(瑞士信貸）

1、中國上周五宣布的機票價格改革提振，中國三大航空公司的利潤到 2020 年可能至多增長 35%。

2、改革方案有兩個大驚喜：價格上限管制放鬆的時間提前、範圍也大於預期。

3、三大航空公司每個航季可調價航線數量從過去的至多 10 條增加至 20-30 條。

4、預計中國三大航空公司（南方航空、東方航空和中國國航）利潤在 2018/2019/2020 年平均增長空間分別為 17%/34%/35%。

5、雖然油價和匯率等因素會時不時造成一些宏觀困擾，但預計更高的客運殖利率和強勁的需求會支撐盈利增長前景。

瑞信投資建議：超配

中國東方航空（0670.HK）

目標價：7.8 港元

中國國航（0753.HK）

目標價：11.6 港元

中國南方航空（1055.HK）

目標價：9.8 港元

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『新聞來源／華爾街見聞』