鋁行業3年上行周期下 這家公司值得關注 - 1月2日海外脫水研報

中國太陽能業或存在中長期機遇

（瑞銀）

1、從成本角度，預計未來 3 年太陽能成本將大幅下降。太陽能發電成本已從 2007 年的 2.0 元 / KWh 以上降至 2017 年的 0.50-0.60 元 / KWh，預計到 2020 年底太陽能發電成本將進一步下降 33% 至 0.35 元 / KWh。

相關的成本下跌主要原因在於上游（多晶矽 / 矽晶圓）製造成本下降。

以及中游（電池 / 組件）轉換效率提升。相關的低成本將推動全球需求進一步增長。

2、從供給角度，相關的行業不會出現大範圍的供給過剩。雖然主要製造商都公布了擴產計劃，但瑞銀 4 大因素驅動供需平衡不會被打破：1、中國需求將保持強勁；2、全球新興市場需求持續增長；3、部分二、三線產能料將被技術、成本領先的一線產能取代、4、需求格局不斷演變 -- 高端新產能（如單晶、PERC 等）更受歡迎。瑞銀認為多晶矽和太陽能玻璃 2018 年甚至可能出現供給趨緊局面。

3、從估值角度，太陽能製造龍頭仍被低估。A 股、H 股和在美股的中國一線太陽能製造商估值仍低於歷史均值水平，主要由於市場對全球太陽能需求前景和太陽能製造商擴產計劃仍持懷疑態度。瑞銀認為相關的技術創新將使得這些龍頭的市場地位更加鞏固，新增產能轉化為新的市場市佔率。

瑞銀投資建議：買入

隆基股份（601012.SS） 目標價格：50 人民幣

信義光能（968.HK） 目標價格：3.5 港元

正泰電器（601877.SS） 目標價格：31.81 人民幣

川普亞馬遜爭執再起將利多這些老牌快遞公司

（巴倫周刊）

1、川普在推特上發文稱，美國郵局在每年損失數十億美元的情況下仍向亞馬遜等其他企業收取較低郵費，致使亞馬遜更富有，而郵局越來越窮，應該向亞馬遜等企業收取更多郵費。

2、此舉為郵費的提高創造了有利的環境，而 UPS 和 FDX 兩家公司去年在國內電商業務的郵費收入分別達到了 180 億美元和 90 億美元，將受益於郵費的提高。

3、郵費的提高將增加公司混合產品的郵寄收入。由於 UPS 和 FDX 兩家公司可以選擇郵寄混合產品，將因此受益。

4、對於 UPS 和 FDX 這樣的郵政公司，競爭性產品的市場市佔率將發揮作用。美國郵政 190 億美元的收入中包含 95 億美元的優先郵件收入，若郵局大幅上調郵費，價格敏感的託運人會在郵局大幅提高郵費之前進行郵寄。

中鋁將受益於行業的上升周期

（瑞銀）

1、瑞銀預計中國政府更加嚴格的環保措施將導致鋁行業供應的持續性緊縮，這將對整個鋁行業的產業鏈造成影響，同時推高鋁的價格。

2、預計鋁價格將在未來三年裡保持增長。

3、瑞銀認為中鋁將受益於鋁業未來三年的上漲周期。鋁價格的走高和公司產量的增加將帶動收入增長，且資本支出的嚴格把關和戰略投資者的引入降低了公司的凈負債率，未來現金流有望進一步擴張。

4、第四季鋁市場的回調顯示出投資者對魏橋鋁電未能在冬季減產的過度悲觀情緒，在供給側改革繼續，新增產能大幅放緩的背景下，房地產和電動汽車市場帶動的需求增長將會超過供應的增加。

5、公司正與八家戰略投資者進行資本注入和債權置換，預計將減少債務 126 億元。且目前相關鋁項目（主要為私營企業）的暫停將在未來兩年為公司釋放大量的產能增加空間。

6、鋁價自 9 月峰值以來經歷了較大幅度的調整，市場部分低估了未來鋁價的上漲潛力。在現金流不斷擴張，預期收入增長的背景下，公司價值沒有完全反應其增長潛力。

瑞銀投資建議：買入

中國鋁業（2600.HK）

目標價：7 港元

消費貸大潮下，簡普科技（JT）的估值被低估

（摩根大通）

1、中國消費貸款市場滲透率較低，未來有望進一步提高。相比亞太地區在 2016 年底平均 64% 的家庭槓桿比例（家庭債務 / 國內生產總值），中國僅為 44%。

2、由於公司作為金融產品搜尋和推薦平台，不存在資產負債表風險，因此應獲得比同行更高的估值水平。

3、收入和銷量快速增長，未來利潤增長潛力巨大。數據顯示，公司 2016/2017 年的收入分別年增率增長 112%/170%，貸款申請量的年增率增速在 2017 年 9 月份也一度達到 469%。

4、公司平台的金融服務提供商廣泛而多樣。公司在 2017 年上半年與 2000 多家金融服務供應商進行了合作，其中包括大型的國有銀行和網上信用卡發卡機構。

5、但由於公司 90% 的收入來自網上貸款和信用卡業務，預期政府對網上消費信貸市場的嚴格監管將會對公司產生不利影響。

6、對用戶完全免費，公司的收入全部來自於向金融服務提供商收取的費用。與提供商合作關係的惡化將影響公司的收入水平。

摩根大通投資建議：中性

目標價格：8 美元

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『新聞來源／華爾街見聞』