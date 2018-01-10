騰訊(00700-HK)ADR續衝 港交所(00388-HK)回氣

美股在醫療保健和銀行股反彈，三大指數創收市新高，其中標指及納指已經連續6日破頂收市。刺激港股ADR指數全日向好，按比例計算，收報31097點，升85點。

摩根士丹利、富國證券及中信裏昂於過去數天先後調高騰訊(00700-HK)目標價。中信裏昂重申對其「確信買入」評級，上調對其目標價，由原來460元升至535元，全城最高。騰訊控股ADR繼續發力，收報446.25元，較港收市升2.45元。

港股昨連升第11日，創下18年來最長的升市，恒指更突破31000點，周二(9日)全日升111點報31011點，再創逾十年新高，並進入邁向2007年歷史高位31958點已不足千點的倒數階段。 港交所(00388-HK)此際又發「喜訊」，刊發2017年市場數據，證券市場總市值在去年最後一個交易日錄得近33.99萬億元，打破2015年5月26日約31.55萬億元的紀錄。港交所(00388-HK)ADR收報268.64元，較港收市跌0.36元，似乎在升市中稍需回氣。

匯豐控股(00005-HK)ADR收報81.57元，較港收市升0.62元；中人壽(02628-HK)ADR收報24.46元，較港收市跌0.04元。

紐約油價升逾63美元2014年來首見，但油股個別發展，中石油(00857-HK)ADR收報5.77元，較港收市跌0.01元；中海油(00883-HK)ADR收報12.15元，較港收市升0.13元。

至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報77.91元，較港收市升0.01元；聯通(00762-HK)ADR收報11.07元，較港收市升0.03元；中電信(00728-HK)ADR收報3.8元，較港收市升0.01元。

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