2018中國網路巨頭5大市場主題 誰才是真正的贏家？1月8日海外脫水研報

2018 中國網路巨頭 5 大市場主題，誰才是真正的贏家？

（摩根士丹利）

1、大摩認為，中國網路行業今年將存在以下 5 大市場主題：(1)、在電商方面，京東是否能夠縮小其餘阿里巴巴的巨大差距；(2)、在廣告領域，中概的社交網路廣告是否還有繼續增長的空間？；(3)、內容大戰，誰會成為下一個贏家；(4)、電子金融領域、阿里騰訊雙寡頭格局下是否還未其他人提供發展空間；(5)、AI 領域，BAT 三巨頭如何將布局 AI 大潮。

2、電商領域，大摩預期中國電商的商品交易總額 GMV 在 2018 年將增長 24%，網上購物的市場滲透率將從 17 年的 17% 上升至 18 年的 19%。而市場的競爭將進一步加劇，京東和阿里巴巴將不斷通過新零售戰略擴大自己的市場市佔率，相比京東 GMV 的增長放緩，阿里巴巴的 GMV 仍在加速增長，且由於阿里巴巴的利潤來源更加廣泛，個股更傾向選擇阿里巴巴。

3、廣告領域，數據顯示，中國社交平台的廣告市佔率在 17 年僅占比 11%，而美國為 25%。預計社交平台在 2019 年將取代影音 APP 成為第三大行動廣告平台。由於影音 APP 越來越關注訂閱服務的收入增長，在微博和騰訊的貨幣化進程不斷推進的背景下，首選社交平台領導者：騰訊，微博。

4、內容方面、從 APP 應用端來看，2017 年用戶耗時最多的是短影音類 APP，就相關供應商來說，騰訊以其強大的市場覆蓋率居於領導地位，而另外大多數屬非上市公司，他們正以不斷創新的方式重塑中國 APP 內容產業。

5、科技金融方面，預計中國第三方支付（PC 和行動端）的總交易額在 2018 年將年增率增長 50%，而阿里巴巴由於完整的系統，離線支付的高市場滲透率，在相關方面處於市場領導地位，騰訊支付目前正在迎頭趕上，由於監管的加強，高成長型的小公司將面臨挑戰。

6、AI 領域，BAT（百度，阿里巴巴，騰訊）正在加大人工智慧的研發支出，但相比美國同業仍然偏低。百度在產品技術上的人工智慧化使其在物聯網和自動駕駛方面脫穎而出，而騰訊和阿里巴巴更希望將人工智慧應用在產品內容和 APP 應用上，使其具有更大的競爭優勢。

摩根士丹利投資建議：

增持評級：

騰訊（0700.HK）

目標價：500 港元

阿里巴巴（BABA）

目標價：220 美元

微博（WB）

目標價：130 美元

中性評級：

網易（NTES）

目標價：330 美元

攜程（CTRP）

目標價：48 美元

百度（BIDU）

目標價：240 美元

京東（JD）

目標價：45 美元

閱文集團（0772.HK）

目標價：85 港元

IPhone X 需求改善，然後呢？

（瑞銀）

1、儘管 IPhone 的供應鏈出現波動，但 IPhone X 的推出支撐了 IPhone 的需求增長，甚至可能推高 IPhone 的平均售價，這在一定程度上增加了對 IPhone 的估值信心。

2、全球智慧型手機調查結果顯示需求正在不斷改善。12 月的最新調查顯示，英國及中國市場的購買意願增加，這將有利於 IPhone 的銷售，預期中國 33% 的智慧型手機用戶在未來 12 個月將購買蘋果設備，10 月份的調查為 29%，且預計未來 IPhone X 在 IPhone 的銷售占比將增加至 40%，之前預期為 32%

3、谷歌搜尋結果顯示，自 IPhone X 發布以來，市場的關注度一直保持在較高的水平，相關搜尋記錄在英國一度達到歷史最高水平。

4、預計 IPhone 供應鏈的波動將繼續，第一季的購買量面臨下行風險。由於蘋果已經度過了需求的高峰期，且供應不斷增長，預期 IPhone X 的需求未來能夠得到滿足。此外，蘋果的投資主題正逐漸從產品銷售向用戶群的貨幣化轉型。

5、個股方面，相比於供應商，更加傾向選擇蘋果和三星。

瑞銀投資建議

蘋果（AAPL） 評級：買入

目標價：190 美元

三星（005930.KS） 評級：買入

目標價：3350000 韓元

半導體晶片今年還能集體大漲嗎？危險！

（高盛）

1、在市場供給增加，需求趨於溫和的背景下，預計公司每股盈利增長將放緩，且相比於併購，公司在稅改後更傾向於將多餘資金分配給股東。預期 2018 年半導體市場的整體表現將劣於標普 500 指數。

2、在行業整體衰退的背景下，預期英偉達仍能保持長期增長。預期公司 17 年的每股盈利增長勢頭將持續至 18 年，資本支出水平在 18 年也將加速增長，且人工智慧終端市場及自動駕駛的發展將推動公司的基本面和股價在長期內不斷有良好的表現。

3、從加密貨幣挖礦業務的收入表現看，預期以太幣 ETH 挖礦市場的顯卡晶片 GPU 收入在 17 年 2 季度達到了峰值，未來可能會下滑，專用集成電路 ASICs 將在未來取代 GPU。市場的未來收入增長將由新的加密貨幣驅動，而相關 ASIC 公司由於為特定加密貨幣提供服務，將使得 GPU 的市場需求減少。

4、預計廠商的 NAND 閃存相關支出在 18 年將增加，DRAM 內存支出有望達到兩位數增長，這將支撐圓晶設備廠商在 18 年再次強勁增長。

5、晶圓市場的穩定增長及市場的技術轉移（材料需求方面，更傾向選擇圓晶）將推動半導體材料市場在 18 年強勁增長。預期 18 年 NAND 及 DRAM 的圓晶需求增長將達到 5%/5%（2017 年為 4%/5%）。

高盛投資建議：買入

NVDA 目標價：228 美元

XLNX 目標價：78 美元

ENTG 目標價：35 美元

AMAT 目標價：67 美元

LRCX 目標價：215 美元

TER 目標價： 46 美元





2018 全球太陽能產業展望

（德銀）

1、由於住宅及公用事業太陽能需求的降低，美國 2017 年整體需求下降。在政府的助力下，預計 2018 年住宅性太陽能的需求將恢復至 10% 的增長水平，公用事業的需求在市場常態化的背景下將繼續下降，而商業和工業（C&I）的發展有望推動需求的加速增長，總體將 2018 年的需求預測從 11.6GW（吉瓦）下調至 10.8GW。

2、預期中國的太陽能需求在 2018 年將再次達到 50GW。由於新能源補貼 FIT 支付的及時，相關需求在 2017 年超出預期，且上個月發改委公布了 2018 年太陽能電價下調的相關政策，市場的不確定性得到一定的緩解。

3、預計 2018 年，單晶太陽能成本將一步降低，容量有望提高一倍，這將迫使成本較高的廠商退出相關生產。且中國在 2020 年有望達到零售電網平價，意味著 TAM 將進一步擴大。

4、受法國德國等市場的強勁需求帶動，歐洲市場整體需求將從 2017 年的 6-7GW 增加至 2018 年的 9GW。

5、多晶太陽能在 2018 年的供給增加有限，在模塊供應商需求強勁的背景下，多晶硅的價格將保持穩定。根據目前的市場公告，預計 2018 年的新增產能為 4—4.5 萬噸，其中一大部分供給將在 2018 年後期完成，市場供給在 2018 年 4 季度之前將保持相對緊張。

6、隨著新產品的發布，市場中太陽能逆變器的領導廠商已經提出大幅降低相關成本的計劃，預計未來的市場競爭將加劇。

7、可再生能源的政策支持在全球範圍內展開，預期 2018 年企業的可再生能源採購將強勁增長。

德意志銀行投資建議：買入

Sunrun（RUN） 目標價：10 美元

First Solar（FSLR） 目標價：75 美元

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『新聞來源／華爾街見聞』