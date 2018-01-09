〈CES開展〉豐田總裁誇口挑戰蘋果、谷歌 介紹無人駕駛多功能概念車

豐田汽車在週一 (8 日) 於 CES 展上，介紹無人駕駛概念車 e-Palette，外型有如行動餐車的新產品，將成為多功能的新零售平台，將可客製化打造以滿足消費者購物、餐飲、娛樂等需求，預計於 2020 年開始運行。

豐田與亞馬遜 (AMZN-US)、Uber、必勝客、Mazda、與滴滴出行達成合作協議，合作夥伴將可於 e-Palette，套用自行開發的自動駕駛系統，總裁豐田章男表示，將挑戰蘋果、Google 與 Facebook。

e-Palette 為自動駕駛電動車，豐田汽車將提供三種尺寸大小的車款，滿足不同使用模式。車內裝則以平面地板呈現，使用者可以針對外部與內部進行客製化，豐田指出，可將車子改造成移動旅館，睡在車上。

此外，e-Palette 的使用者，將有權進入豐田汽車的全球通訊網路，即是所謂的大數據中心。公司發言人 Brian Lyons 說，他們將提供合作夥伴所需的一切軟體和硬體需求以及財務工具，整個付款流程預計將在線上完成，而車輛解鎖方式，可能為智慧型鑰匙或臉部辨識系統。

針對合作案，亞馬遜物流副總裁 Tim Collins 表示：「我們一直在找尋創新的方式，幫助我們改善物流，在與豐田汽車的合作案中，我們將攜手探討增快運送速度與品質的方式。」

必勝客為美國 3 大連鎖比薩店之一，過去在科技方面，落後給競爭者，公司表示與豐田汽車的合作，將幫助他們外送 Pizza 的流程變得更迅速，同時也將因為擁有數據分析，外送系統將變得更安全以及更有效率。

但豐田汽車在無人駕駛運送上，面臨汽車製造產業其他競爭者的挑戰，福特汽車與達美樂進行合作，測試無人駕駛外送服務，Nissan 汽車則是介紹將包裹從倉庫運往住戶的無人駕駛運輸箱型車，GM 汽車則是預計在明年，推出自動駕駛的共享乘車服務。