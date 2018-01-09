受益川普稅改 巴菲特的波克夏股票帳面價值增加370億美元

巴克萊銀行 (Barclays) 表示，巴菲特 (Warren Buffett) 的波克夏海瑟威公司 (Berkshire Hathaway) (BRK.A-US) (BRK.B-US) 可能是川普稅改最大的受益者之一。

巴克萊銀行保險分析師 Jay Gelb 週一在報告中表示，波克夏的帳面價值可能會增加約 370 億美元，這比他在 11 月稅改方案簽署前的報告估計的還多 100 億美元。

Gelb 估計這是因為波克夏將有較低的遞延所得稅負，這代表了公司如果出售其股票組合並獲利了結，公司將欠下聯邦政府的債務。

川普總統 12 月簽署「減稅與就業法」將公司稅率從 35% 永久削減至 21%。這意味著波克夏公司的遞延稅負 (約 780 億美元) 將因稅率降低而減少。

Gelb 說：「我們認為這種帳面價值增長幅度對波克夏股票有利，因為它通常以股價淨值來衡量。」他預測波克夏的 A 股目標價格為 35.7 萬美元，較周一開盤的價格高出約 19%。

波克夏海瑟威公司本身也可以從稅改中受益，因為其最大的投資是在金融領域。根據富國銀行 (Wells Fargo) (WFC-US) 資料，這個產業的公司歷來是標普 500 指數中支付最高的有效稅率的一群。對於占 40% 的波克夏投資組合中的這些公司來說，這可能是一個財務上的福音。