〈2018投資雷達〉美元漲聲再起 兩撇步教你布局資產

時序進入年底，在美國經濟好轉，及聯準會持續縮減負債、傾向升息的情況帶動下，長期來說美元仍看漲。專家建議，投資人可透過觀察匯率和利率，以及依照個人的風險承擔屬性與理財目標等兩大撇步，來配置美元資產。

星展銀行 (台灣) 消費金融處財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉表示，市場預期下任美國聯準會主席提名人選鮑威爾 (Jerome Powell) 將繼續緩步升息，並逐漸縮減資產負債表，因此，預期今年來美元雖大幅貶值，但明年可望回升。

陳昱嘉表示，星展集團估計明年聯準會將升息三次，到了明年下半年，全球主要央行貨幣政策開始同步，美元走勢可能由升轉貶。短期看來，在美國基本面穩健、川普稅改法案通過等政策面支撐下，正向看待美元走勢。

在美元可望回升預期下，投資人該如何配置美元資產，Money101.com.tw 金融產品比較網表示，投資人可觀察匯率以及利率。

匯率部分，在匯價相對低點購買美元，就能大幅降低匯率風險；此外，在升息趨勢下，選擇利率彈性調整或是周期短的理財產品，則可因應投資環境的利率變動。

至於如何判斷購買美金的好時點，Money101.com.tw 金融產品比較網指出，從台北外匯市場上的歷史匯率可以看出端倪，過往 10 年間台幣兌換美元的平均匯率為 31.3165；換句話說，12 月 20 日台灣銀行牌告即期賣出價為 30.03，就是匯價的相對低點，建議投資人可以逢低增加美元資產的配置。

不過，理財工具不同，效益表現也不同，建議投資人依照個人的風險承擔屬性以及理財目標，來配置美元資產比例。

以美元活儲來看，台灣銀行公告年利率約為 0.28%。若投資人短期內沒有美元消費需求，可選擇 7 天、14 天、21 天、1 個月、3 個月、6 個月、9 個月、1 年的存款期間，存放時間越長，利率越高。

目前八大公股行庫中，3 個月期的美金定存年利率為 0.95%；定存 1 年的利率為 1.3% 至 1.6% 不等。不少銀行也紛推美元優利定存，例如花旗的美元定存，14 天期年利率 2.58%；匯豐美元定存，2 個月期利率為 2.08%，6 個月期利率為 1.88%。

整體來看，銀行的「美元優利定存」利率通常較「一般定存」來得高，不過限制也較多，通常需要為新資金以及單筆承做金額門檻較高，像是花旗至少為 3 萬美金、滙豐至少約為 1 萬美金 (30 萬台幣)。

Money101.com.tw 提醒，銀行的「美元優利定存」揭露的是年利率，實領的利息會依照定存期間等比例換算。

而保本理財產品中，投資人可參考美元利率變動型保單，此種保單除了固定不變的預定利率之外，還有每年須公告一次的宣告利率，保戶可額外享有宣告利率累積的保單價值，作為日後回饋。

目前各大壽險美元利變型保單中，大致都有 3% 以上的水準。保單繳費期間較長，適合用來作為退休等長期規劃，然而仍建議投資人可多了解保單內容，提前解約恐損失本金。