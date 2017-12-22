台灣主要報紙重要財經新聞2017年12月22日

中央銀行總裁彭淮南昨（21）日為台灣勞工發聲，他表示，贊成政府介入薪資討論，因為統計來看，自由人力市場常見「市場失靈」，資本與勞方的議價能力並不對等，政府應該有所作為。

國發會主委陳美伶昨（21）日示警，台灣將於 2018 年邁入「高齡社會」，人口結構改變勢必影響經濟發展，明年人口政策會是國發會重點關切的議題之一，具體做法上，不再只從補助出發，會結合區域均衡發展、產業等角度，設法讓國家有生機，改善青年就業是重要的環節。陳美伶指出，今年底，超過 65 歲以上的老人人口占比已達 13.9%，可以預見 2018 年老年人口將超過 14%，台灣正式邁入高齡社會。

隨著全球經濟景氣回升，從美國的「鐵鏽區」、德國的魯爾區到日本的愛知縣，位於世界各國工業重鎮的工廠正卯足全力運轉，這種全球製造業同步加速復甦的景象，為多年來僅見。

經濟日報

加薪論 彭淮南槓張忠謀

全球製造業 同步加速復甦

精華股價飆高 新三千金將成形

聯合報

王文淵大動作 信託 21 億元南亞股

彭總裁最後一次央行理監事會 利率維持「連六凍」

蘋果日報

宏碁預告 2018 將有興櫃新兵

精華股價飆高 新三千金將成形

國發會：我明年正式步高齡社會

中國時報

防治空污 賴揆：2040 年全台電動車化

電廠降載常態化 維持備轉 6％

工商時報

調高基本工資 彭淮南：我贊成

超級稅改過關 美企業大發紅包

為好過冬 大陸暫准進口煤炭

自由時報

戰力 100％！彭淮南左批蔡明忠、右打張忠謀

央行：明年經濟成長 2.35％ 優於主計總處估值