鉅亨速報 - Factset 最新調查：Primo Brands Corporation Class A(PRMB-US)EPS預估上修至1.29元，預估目標價為28.00元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Primo Brands Corporation Class A(PRMB-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.26元上修至1.29元，其中最高估值1.46元，最低估值1.14元，預估目標價為28.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.46(1.46)
|1.8
|1.98
|最低值
|1.14(1.14)
|1.21
|1.62
|平均值
|1.3(1.28)
|1.49
|1.79
|中位數
|1.29(1.26)
|1.49
|1.81
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|68.59億
|71.17億
|74.23億
|最低值
|67.33億
|69.29億
|70.89億
|平均值
|67.89億
|70.28億
|72.66億
|中位數
|67.80億
|70.37億
|72.87億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.02
|0.18
|1.48
|-0.07
|0.16
|營業收入
|20.73億
|22.15億
|17.72億
|51.53億
|66.64億
詳細資訊請看美股內頁：
Primo Brands Corporation Class A(PRMB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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