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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Primo Brands Corporation Class A(PRMB-US)EPS預估上修至1.29元，預估目標價為28.00元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Primo Brands Corporation Class A(PRMB-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.26元上修至1.29元，其中最高估值1.46元，最低估值1.14元，預估目標價為28.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值1.46(1.46)1.81.98
最低值1.14(1.14)1.211.62
平均值1.3(1.28)1.491.79
中位數1.29(1.26)1.491.81

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值68.59億71.17億74.23億
最低值67.33億69.29億70.89億
平均值67.89億70.28億72.66億
中位數67.80億70.37億72.87億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.020.181.48-0.070.16
營業收入20.73億22.15億17.72億51.53億66.64億

詳細資訊請看美股內頁：
Primo Brands Corporation Class A(PRMB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPRMB

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