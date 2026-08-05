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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合治療(UTHR-US)EPS預估下修至26.25元，預估目標價為691.00元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對聯合治療(UTHR-US)做出2026年EPS預估：中位數由27元下修至26.25元，其中最高估值28.94元，最低估值23.91元，預估目標價為691.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值28.94(29.43)38.646.955.4
最低值23.91(24.93)21.6527.0331.3
平均值26.2(26.82)30.3536.2743.31
中位數26.25(27)31.1938.6143.58

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值33.46億43.13億47.02億56.67億
最低值30.79億29.48億30.06億34.63億
平均值31.94億36.09億41.58億49.54億
中位數31.85億36.12億43.10億50.69億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS10.0615.0019.8124.6427.86
營業收入16.86億19.36億23.28億28.77億31.83億

詳細資訊請看美股內頁：
聯合治療(UTHR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSUTHR

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