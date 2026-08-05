鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合治療(UTHR-US)EPS預估下修至26.25元，預估目標價為691.00元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對聯合治療(UTHR-US)做出2026年EPS預估：中位數由27元下修至26.25元，其中最高估值28.94元，最低估值23.91元，預估目標價為691.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|28.94(29.43)
|38.6
|46.9
|55.4
|最低值
|23.91(24.93)
|21.65
|27.03
|31.3
|平均值
|26.2(26.82)
|30.35
|36.27
|43.31
|中位數
|26.25(27)
|31.19
|38.61
|43.58
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|33.46億
|43.13億
|47.02億
|56.67億
|最低值
|30.79億
|29.48億
|30.06億
|34.63億
|平均值
|31.94億
|36.09億
|41.58億
|49.54億
|中位數
|31.85億
|36.12億
|43.10億
|50.69億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|10.06
|15.00
|19.81
|24.64
|27.86
|營業收入
|16.86億
|19.36億
|23.28億
|28.77億
|31.83億
詳細資訊請看美股內頁：
聯合治療(UTHR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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