鉅亨速報 - Factset 最新調查：禮來(LLY-US)EPS預估上修至35.58元，預估目標價為1,317.00元
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根據FactSet最新調查，共28位分析師，對禮來(LLY-US)做出2026年EPS預估：中位數由34.93元上修至35.58元，其中最高估值37.77元，最低估值32.53元，預估目標價為1,317.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|37.77(37.77)
|50.74
|59.26
|65.56
|最低值
|32.53(32.51)
|40.17
|44.8
|51.5
|平均值
|35.21(35.09)
|45.39
|52.32
|58.92
|中位數
|35.58(34.93)
|45.66
|52.56
|58.38
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|908.92億
|1,086.15億
|1,268.63億
|1,395.41億
|最低值
|830.32億
|907.31億
|1,001.13億
|1,109.45億
|平均值
|855.62億
|996.20億
|1,115.54億
|1,217.85億
|中位數
|850.50億
|990.62億
|1,104.76億
|1,192.70億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|6.12
|6.90
|5.80
|11.71
|22.95
|營業收入
|283.18億
|285.41億
|341.24億
|450.43億
|651.79億
詳細資訊請看美股內頁：
禮來(LLY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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