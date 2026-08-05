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鉅亨速報 - Factset 最新調查：禮來(LLY-US)EPS預估上修至35.58元，預估目標價為1,317.00元

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根據FactSet最新調查，共28位分析師，對禮來(LLY-US)做出2026年EPS預估：中位數由34.93元上修至35.58元，其中最高估值37.77元，最低估值32.53元，預估目標價為1,317.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值37.77(37.77)50.7459.2665.56
最低值32.53(32.51)40.1744.851.5
平均值35.21(35.09)45.3952.3258.92
中位數35.58(34.93)45.6652.5658.38

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值908.92億1,086.15億1,268.63億1,395.41億
最低值830.32億907.31億1,001.13億1,109.45億
平均值855.62億996.20億1,115.54億1,217.85億
中位數850.50億990.62億1,104.76億1,192.70億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS6.126.905.8011.7122.95
營業收入283.18億285.41億341.24億450.43億651.79億

詳細資訊請看美股內頁：
禮來(LLY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSLLY

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