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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dynatrace Inc(DT-US)EPS預估上修至1.98元，預估目標價為55.00元

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根據FactSet最新調查，共37位分析師，對Dynatrace Inc(DT-US)做出2027年EPS預估：中位數由1.95元上修至1.98元，其中最高估值2元，最低估值1.93元，預估目標價為55.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值2(2)2.442.953.1
最低值1.93(1.93)2.142.512.8
平均值1.97(1.95)2.272.722.95
中位數1.98(1.95)2.262.712.95

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值23.51億27.50億32.94億33.53億
最低值23.11億26.08億29.26億32.68億
平均值23.23億26.65億30.59億33.10億
中位數23.20億26.61億30.37億33.10億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS0.180.370.521.590.54
營業收入9.29億11.59億14.31億16.99億20.18億

詳細資訊請看美股內頁：
Dynatrace Inc(DT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDT

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