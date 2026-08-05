鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dynatrace Inc(DT-US)EPS預估上修至1.98元，預估目標價為55.00元
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根據FactSet最新調查，共37位分析師，對Dynatrace Inc(DT-US)做出2027年EPS預估：中位數由1.95元上修至1.98元，其中最高估值2元，最低估值1.93元，預估目標價為55.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|2(2)
|2.44
|2.95
|3.1
|最低值
|1.93(1.93)
|2.14
|2.51
|2.8
|平均值
|1.97(1.95)
|2.27
|2.72
|2.95
|中位數
|1.98(1.95)
|2.26
|2.71
|2.95
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|23.51億
|27.50億
|32.94億
|33.53億
|最低值
|23.11億
|26.08億
|29.26億
|32.68億
|平均值
|23.23億
|26.65億
|30.59億
|33.10億
|中位數
|23.20億
|26.61億
|30.37億
|33.10億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|0.18
|0.37
|0.52
|1.59
|0.54
|營業收入
|9.29億
|11.59億
|14.31億
|16.99億
|20.18億
詳細資訊請看美股內頁：
Dynatrace Inc(DT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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