鉅亨網編譯陳韋廷 2026-08-05 12:50

根據《Forbes》富豪榜，6 月 12 日 SpaceX 以「SPCX」代號登陸那斯達克、發行價 135 美元，首日收漲 19.22% 至 160.95 美元，市值突破 2.1 兆美元，6 月 16 日盤中觸及 225.64 美元高點，馬斯克身家因此衝上 1.33 兆美元，成為人類首位「兆元富豪」。

(圖:shutterstock)

但好景不常，熱潮僅維持數週，SpaceX 股價 7 月重挫 37%，連帶特斯拉因 Q2 財報失利同月跌 26%，馬斯克持倉雙殺。

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截至美東時間上周六 (8 月 1 日) 零時，馬斯克淨資產回落至約 6900 億美元，創去年 12 月以來新低，7 月單月縮水 3630 億美元(約新台幣 11.3 兆元)，寫下單月財富蒸發紀錄。

馬斯克身家縮水額超過全球第 2 至第 10 大富豪任一人的全部身家，約為黃仁勳 1740 億美元的兩倍多，即便排名第 2 的谷歌共同創辦人 Larry Page 微增 10 億至 2920 億美元，與馬斯克差距仍近 4000 億。

7 月最大贏家為貝佐斯，受亞馬遜股價漲 14% 帶動，身家增 290 億至 2780 億美元，超越谷歌共同創辦人謝爾蓋 · 布林 (約 2690 億) 躍居全球第三，為 3 月以來首次。布林退居第四。