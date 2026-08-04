鉅亨網編譯余曉惠 2026-08-04 16:40

股價較高點回跌逾4成！SpaceX首份財報將掀牌 AI、星鏈、星艦受檢驗 (圖:Shutterstock)

這家由全球首富馬斯克領軍的公司，目前市值約1.4兆美元，數周前一度高達3兆美元，目前股價仍為2026年預估營收的35倍，使本次財報成為市場焦點。

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Cantor Fitzgerald分析師Colin Canfield表示，目前市場預估值分歧極大，「幾乎沒有人真正知道會開出什麼數字」，財報結果可能與市場預期出現相當大的落差。

AI財務數字與展望

SpaceX目前將業務劃分為三大部門，包括：太空(火箭發射與星艦計畫)，連網(星鏈衛星網路)，AI(主要為今年2月併入的xAI業務)。

三者當中，以AI業務最受市場關注，其在2026年第1季營收為8.18億美元，但營業虧損高達25億美元，單季資本支出更達77億美元。

市場將聚焦三項關鍵指標：AI營收是否快速成長，虧損是否收斂，

AI資本支出是否持續擴大。

投資人也將關注SpaceX對今年下半年及2027年AI業務展望，以及利用星鑑部署低成本AI運算衛星的測試時程。

星艦進度、星鏈用戶

星鑑(Starship)於7月完成第13次飛行測試，市場將關注：第14次測試何時進行，以及星鑑的研發支出規模。

SpaceX在第1季的太空事業新增廠房與設備支出約11億美元。

太空部門2025年營收41億美元，營業虧損為6.57億美元。而獵鷹九號(Falcon 9)在第2季的火箭發射約36次，多數為星鏈(Starlink)任務，因此不會認列為太空部門收入，市場預料投資人仍將把焦點放在AI及星鏈，而非火箭發射業務。

星鏈方面，截至第1季季末的全球訂戶已達1030萬戶，較一年前約500萬戶倍增。該項業務在2025年的營收為114億美元，營業利益44億美元。

市場將關注星鏈的訂戶成長速度、每位用戶平均收入(ARPU)，以及

企業及政府客戶訂單。Canfield預期，SpaceX將首度揭露更多有關星鏈的營運指標。

Canfield預期，這份財報將優於市場預期，且全年獲利展望可望上修。

目前華爾街平均預估第2季營收將為69億美元，而稅息折舊及攤銷前利益(EBITDA)為21億美元

全年部分，營收估為390億美元，EBITDA為173億美元。不過市場預估分歧極大。

解禁賣壓仍是股價隱憂

SapceX周一盤中一度跌至每股104.83美元、創上市新低，但終場反彈5.68%，收在每股114.53美元。然而周一收盤價仍比6月16日首次公開發行(IPO)後創下的歷史收盤高點(201.80美元)回跌了43%。

其中一項憂慮來自IPO禁售期即將屆滿。根據規劃，8月6日將有約9.12億股解禁，約一周後另有3.19億股解禁。