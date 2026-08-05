黑石擬籌360億美元助Anthropic租晶片 AI融資閉環再擴大
鉅亨網新聞中心
Anthropic 正持續擴大 AI 基礎設施布局。根據《彭博》引述知情人士報導，黑石集團 (BX-US) 已開始與潛在投資人接觸，計劃牽頭安排至少 360 億美元債務融資，專門協助 Anthropic 支付向 Alphabet (GOOGL-US) 旗下 Google 租用 AI 晶片與相關運算資源的費用。若交易順利完成，將超越今年稍早規模約 350 億美元的 AI 融資案，再度刷新私人信貸市場紀錄。
消息人士指出，這筆新融資將延續約兩個月前由阿波羅全球管理 (APO-US) 與黑石共同安排的 350 億美元私人信貸交易。該交易被市場視為史上規模最大的私人信貸案之一，主要用於支應 Anthropic 在五座資料中心租用 Google 客製化 AI 晶片 (TPU) 所需資金。
報導指出，Google 不僅是 Anthropic 的重要策略投資人，也是其主要算力供應商。Google 近年已向 Anthropic 投入數十億美元資金，而 Anthropic 再利用這些資金向 Google 租用 AI 晶片與雲端基礎設施，使 Google 的投資部分回流為租賃收入，形成市場高度關注的「資金閉環」(capital loop)。
此次 360 億美元融資也被視為上述模式的進一步延伸。知名分析師兼金融 Podcast 主持人 Ed Elson 形容，Google 向 Anthropic 投資數十億美元，Anthropic 再支付 Google 租用晶片，但資金仍不足，因此又需透過黑石等金融機構募集更多資金，以支撐持續擴張的 AI 算力需求。
除了 Google 與黑石之外，博通 (AVGO-US) 也是整體融資架構的重要角色。今年稍早，博通、黑石與阿波羅共同成立名為「AI XPV Platform」的平台，專門為大型 AI 企業提供算力基礎設施融資。市場人士指出，先前 350 億美元交易便是該平台完成的首筆大型融資案。
根據先前披露的交易架構，Google 為貸款中最高優先順位部分提供信用支持，博通則提供部分還款擔保，摩根士丹利 (MS-US) 擔任財務顧問並協助安排相關交易，凸顯華爾街正積極設計新型融資工具，以滿足 AI 產業龐大的資本需求。
Anthropic 近月來持續加速擴充算力來源，不僅依賴 Google。產業研究機構 SemiAnalysis 日前披露，Anthropic 已與 Bitdeer Technologies (BTDR-US) 及新創雲端基礎設施公司 Volta Infra 簽署一項價值 100 億美元、為期六年的算力合作協議，將透過位於挪威的資料中心部署輝達 (NVDA-US) 最新 Vera Rubin AI 平台，提供 133MW 運算容量，以支援 Claude 系列模型的訓練與推理需求。
SemiAnalysis 表示，此輪算力擴張主要受到 Claude Code 需求快速攀升帶動，企業客戶持續導入 AI 程式開發工具，使 Anthropic 必須持續增加 GPU 及 AI 晶片供應能力。
此外，Anthropic 日前也已秘密向美國監管機構提交首次公開募股 (IPO) 申請文件，市場預期公司正尋求在 OpenAI 之前完成上市。分析人士認為，持續籌措大規模債務融資，除可強化算力儲備，也有助於上市前建立更完整的基礎設施布局。
從更廣泛角度來看，AI 基礎建設正快速重塑全球信貸市場。為滿足數千億美元等級的 AI 資料中心、晶片及電力建設需求，華爾街近年持續推出大型結構融資、專案融資及私人信貸產品，吸引資產管理公司、銀行及保險資金投入。
不過，市場對 AI 投資報酬率仍存有疑慮。部分近期 AI 相關融資交易必須支付較高利率才能順利完成，反映投資人雖看好 AI 長期需求，但對龐大資本支出何時轉化為穩定現金流仍保持審慎態度。
分析人士指出，若此次 360 億美元融資最終落地，不僅將再度刷新 AI 基礎設施融資規模，也意味 Google、Anthropic 與華爾街金融機構之間的資本合作模式將進一步深化，成為 AI 時代大型算力建設的重要融資範本。
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