黑石擬籌360億美元助Anthropic租晶片 AI融資閉環再擴大

鉅亨網新聞中心 2026-08-05 10:40

Anthropic 正持續擴大 AI 基礎設施布局。根據《彭博》引述知情人士報導，黑石集團 (BX-US) 已開始與潛在投資人接觸，計劃牽頭安排至少 360 億美元債務融資，專門協助 Anthropic 支付向 Alphabet (GOOGL-US) 旗下 Google 租用 AI 晶片與相關運算資源的費用。若交易順利完成，將超越今年稍早規模約 350 億美元的 AI 融資案，再度刷新私人信貸市場紀錄。

（圖：Shutterstock)

消息人士指出，這筆新融資將延續約兩個月前由阿波羅全球管理 (APO-US) 與黑石共同安排的 350 億美元私人信貸交易。該交易被市場視為史上規模最大的私人信貸案之一，主要用於支應 Anthropic 在五座資料中心租用 Google 客製化 AI 晶片 (TPU) 所需資金。

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報導指出，Google 不僅是 Anthropic 的重要策略投資人，也是其主要算力供應商。Google 近年已向 Anthropic 投入數十億美元資金，而 Anthropic 再利用這些資金向 Google 租用 AI 晶片與雲端基礎設施，使 Google 的投資部分回流為租賃收入，形成市場高度關注的「資金閉環」(capital loop)。

此次 360 億美元融資也被視為上述模式的進一步延伸。知名分析師兼金融 Podcast 主持人 Ed Elson 形容，Google 向 Anthropic 投資數十億美元，Anthropic 再支付 Google 租用晶片，但資金仍不足，因此又需透過黑石等金融機構募集更多資金，以支撐持續擴張的 AI 算力需求。

除了 Google 與黑石之外，博通 (AVGO-US) 也是整體融資架構的重要角色。今年稍早，博通、黑石與阿波羅共同成立名為「AI XPV Platform」的平台，專門為大型 AI 企業提供算力基礎設施融資。市場人士指出，先前 350 億美元交易便是該平台完成的首筆大型融資案。

Anthropic 近月來持續加速擴充算力來源，不僅依賴 Google。產業研究機構 SemiAnalysis 日前披露，Anthropic 已與 Bitdeer Technologies (BTDR-US) 及新創雲端基礎設施公司 Volta Infra 簽署一項價值 100 億美元、為期六年的算力合作協議，將透過位於挪威的資料中心部署輝達 (NVDA-US) 最新 Vera Rubin AI 平台，提供 133MW 運算容量，以支援 Claude 系列模型的訓練與推理需求。

SemiAnalysis 表示，此輪算力擴張主要受到 Claude Code 需求快速攀升帶動，企業客戶持續導入 AI 程式開發工具，使 Anthropic 必須持續增加 GPU 及 AI 晶片供應能力。

此外，Anthropic 日前也已秘密向美國監管機構提交首次公開募股 (IPO) 申請文件，市場預期公司正尋求在 OpenAI 之前完成上市。分析人士認為，持續籌措大規模債務融資，除可強化算力儲備，也有助於上市前建立更完整的基礎設施布局。

從更廣泛角度來看，AI 基礎建設正快速重塑全球信貸市場。為滿足數千億美元等級的 AI 資料中心、晶片及電力建設需求，華爾街近年持續推出大型結構融資、專案融資及私人信貸產品，吸引資產管理公司、銀行及保險資金投入。

不過，市場對 AI 投資報酬率仍存有疑慮。部分近期 AI 相關融資交易必須支付較高利率才能順利完成，反映投資人雖看好 AI 長期需求，但對龐大資本支出何時轉化為穩定現金流仍保持審慎態度。