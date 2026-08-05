鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-08-05 19:01

中華電信 (2412-TW) 今 (5) 日公告最新財報，第二季稅後純益 106.4 億元，每股純益 1.38 元，創 10 年同期新高。中華電信指出，第二季受惠電信核心業務與企業客戶事業同步成長，推升第二季營運表現。

中華電信第二季營收 613.6 億元，季增 2.28%，年增 8.16%；EBITDA 235.2 億元，季增 0.9%，年增 4.16%；稅後純益 106.4 億元，季增 5.24%，年增 4.52%，每股純益 1.38 元。 營收、稅後純益與每股純益皆超越財測高標，其中，第二季營收創 16 年同期新高，每股純益則為 10 年同期最佳。

‌



中華電信累計今年前 6 月營收 1213.5 億元，年增 7.83%；EBITDA 468.2 億元，年增 3.79%；稅後純益 207.5 億元，年增 3.91%，每股純益 2.68 元。

總經理林榮賜表示，電信核心業務穩健成長，是第二季營收獲利成長最大的貢獻來源。受惠於 5G 用戶持續升級及漫遊營收增加，行動營收市占率達 41.2%，創新高，智慧型手機用戶 5G 滲透率也提升至 48.8%，帶動行動服務營收年增達 3.2%。

固網寬頻方面，因高速上網需求持續增加，1Gbps 以上用戶數年增 61%，帶動固網寬頻 ARPU 持續提升。此外，受惠 2026 年 FIFA 世足賽轉播，影視訂閱數達全年高峰，影視服務營收年增 20%。

企業客戶事業上，林榮賜指出，受大數據、資安及 IDC 等業務成長帶動，資通訊 (ICT) 營收年增 32%，且今年上半年取得的資通訊業務簽約金額已達 2025 年全年水準。另外，美國及東南亞地區大型資通訊專案陸續交付，第二季國際電信事業群營收年增 79%。中華電信也同步擴展衛星及海纜相關布局，帶動國際業務成長。

展望後市，林榮賜表示，將持續推動 AI 長期發展策略，包括剛啟用的崙坪 AIDC 園區，7 月也與證交所簽署 MOU，規劃在台中 AI 資料中心提供服務。未來將深化連結、算力與 AI 三大優勢，透過 IOWM 投資布局，強化作為 AI 樞紐的地位。

中華電信各項財務表現與業務資訊

第二季個人家庭事業群營收 357.3 億元，增加 4.8%，主要來自核心業務穩健成長，加上 iPhone 手機熱賣而推升整體營收，同步推升稅前淨利年增 3.6%。

企業客戶上，ICT 需求持續強勁，加上企業客戶行動專案成長帶動，企業客戶事業群第二季營收 196.8 億元，年增 3.7%，稅前淨利年增 2.1%。

國際事業群第二季營收 39.3 億元，年增 78.9%，稅前淨利年增 30.8%，主要來自美國及東南亞市場 ICT 專標案完工挹注。

營業成本方面，第二季總成本與費用為 481 億元，年增 8.9%，因資通訊專案收入及銷貨收入增長導致成本增加，以及用人費用增加。

行動電話業務部分，截至今年 6 月底，行動電話客戶數為 1343 萬，年增 2.3%；第二季整體行動服務營收為 176 億元，年增 3.2%；行動 090 月租型 ARPU 為 569 元，年增 2.4%。