鉅亨網編譯羅昀玫 2026-08-04 05:20

美國總統川普週一 (3 日) 對伊朗發出最後通牒，警告德黑蘭若不把握「最後機會」與美國達成和平協議，可能面臨「斬首」。川普宣稱雙方目前仍在接觸，第一階段將處理荷姆茲海峽重新開放問題，之後再推進伊朗非核化談判，但伊朗否認正與美國直接協商。

川普在白宮橢圓形辦公室表示，這一輪談判「並不複雜」，預料進展速度將比以往更快。他聲稱，荷姆茲海峽最快「明天」就可能全面開放，並將其稱為協議的第一階段。

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待海峽通航問題解決後，雙方將進入第二階段，討論伊朗非核化。川普坦言，相關談判可能需要一段時間，並再次強調伊朗必須實現非核化；不過，伊朗一向堅稱其核計畫僅供民用。

川普說：「這是他們簽署一份好協議的『最後機會』。」

當記者追問這次談判與過去有何不同時，他進一步表示，希望在採取「斬首」行動前，給伊朗所有可能的「最後機會」。

川普並未說明「斬首」的具體含義，但透露美方原定採取的軍事行動尚未完全取消，並形容相關計畫「非常強硬」。

他表示，執行這項行動並非容易的決定，美方將視後續情勢發展再作判斷。

川普上週曾警告將「非常猛烈地」打擊伊朗，攻擊範圍可能包括能源基礎設施，但週末暫緩空襲，轉而繼續尋求外交解決。他宣稱，美方原本規劃的攻勢一旦展開，將成為「第二次世界大戰以來規模最大的攻擊」。

川普表示，沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達等國領袖曾聯繫華府，希望美國再給外交斡旋一次機會，因此他決定暫緩軍事行動。

不過，美伊雙方對談判狀態的說法明顯矛盾。

伊朗外交部表示，德黑蘭並未與華府協商重開荷姆茲海峽或終結戰爭，目前僅與阿曼討論設置一條「臨時航線」，讓船隻安全通過這條重要能源運輸走廊。

川普隨即在社群平台 Truth Social 痛批伊朗領導階層「令人難以置信地口是心非」。他聲稱，伊朗方面主動尋求會談，甚至可以說是在「懇求」談判，卻又公開宣稱沒有與美國接觸。

川普表示，無論伊朗是否願意承認，美伊都在尋找解決方案。他並警告，在達成協議或伊朗「全面投降」以前，美國將繼續限制物資進入伊朗。

《CBS News》則引述消息人士指出，目前並未安排任何美伊之間的「新一輪」直接談判，雙方只是持續透過中間人傳遞訊息。因此，川普所稱的談判可能是指間接接觸，而非正式的面對面協商。

美國與以色列 2 月 28 日對伊朗發動突襲，華府與德黑蘭隨即陷入戰爭。雙方 6 月曾透過一份諒解備忘錄達成停火，原本希望以此作為推動更廣泛和平談判的基礎，但停火協議隔月便因雙方恢復互相攻擊而破裂。