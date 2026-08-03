鉅亨網編輯林羿君 2026-08-04 06:11

這個夏天，以人工智慧（AI）題材為首的動能股漲勢遭遇亂流，投資人先前瘋狂追高的熱情，如今已轉為動盪與不安。然而，高盛認為這波熱門股的修正行情，反而為投資人創造了絕佳的布局機會。

由奧本海默（Peter Oppenheimer）領軍的高盛策略團隊周一 (3 日) 發布最新報告指出，市場正重新評估大型科技公司的估值，其本益比（P/E ratio）下修，主要受到投資人擔憂資本支出未來可能帶來的報酬率影響。

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高盛數據顯示，美股市值最大的 5 家公司，目前本益比僅略高於其餘 495 家公司，過去自 2017 年以來長期享有的估值溢價已大幅消失。

奧本海默及其團隊分析：「這與網際網路泡沫時期有本質上的差異。當年，估值漲至極高水位後，隨之而來的是股價崩跌；反觀此次，雖然股價經歷了溫和修正，但企業獲利仍表現極其強韌。」

從全球市場來看，科技產業相較其他產業的本益比溢價，已從本世紀初接近 200% 的高點，大幅降至目前約 20%。隨著科技股領導地位轉向硬體領域，尤其是晶片股，其獲利成長主要受到強勁 AI 需求推動。

不過，高盛指出，這些企業本質上仍具有高度週期性，市場也開始擔憂其獲利成長是否能持續，因此相關股票估值同樣遭到下修。儘管晶片股估值已經回落，但市場隱含的未來成長預期仍持續升高，且距離網路泡沫時期的高峰仍有相當差距。

此外，資金輪動效應已外溢至其他領域，拉抬了長期被市場冷落的「舊經濟」產業之成長預期與估值。其中，工業類股目前估值已升至產業近 20 年區間高點，高於科技類股；科技類股目前估值則回到近 20 年平均水準。

事實上，消費必需品、非必需消費品及醫療保健類股的估值，目前甚至超越了資訊科技或通訊服務產業。

高盛強調，即便獲利亮眼，美股最大權值股與最大產業的估值仍遭壓縮，導致整體本益比下滑。然而，若從股東權益報酬率（ROE）的視角觀察，美股仍是目前最具吸引力的市場。

報告並提到，僅有中國市場的 ROE 低於歷史平均，且獲利能力明顯遜色。

因此高盛建議，這種估值修正給了投資人重新切入美股的契機，同時可透過跨區域配置達到分散風險的效果。

此外，高盛美國股票首席策略師史奈德（Ben Snider）領導的團隊在另一份報告中指出，對動能股投資人而言，歷史經驗也站在多方一側。他表示，過去數十年間最強勁的動能股漲勢，通常會在大幅回檔後進入一段類似近期跌勢後的盤整期。