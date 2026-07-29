鉅亨網記者陳于晴 台北
全球成長型股票持續面臨修正壓力，市場資金逐步轉向高股息族群尋求避風港。法人表示，近期受到地緣政治風險、利率政策不確定性及市場情緒轉趨保守等因素影響，先前漲幅較大的市值型股票在美國、台灣、日本及韓國等市場皆出現明顯拉回。相較之下，沉寂已久的高股息及價值型類股展現較佳抗跌能力，不僅表現相對穩健，更重新獲得資金青睞，逆勢走揚。
高股息族群涵蓋金融、工業、不動產及航運等多元產業，多數具備估值相對偏低、現金流穩定及長期成長潛力等特性。中國信託投信表示，近期油價走升引發市場對聯準會貨幣政策可能轉趨鷹派的擔憂，利率敏感度較高的科技股因此承受壓力；反觀以銀行為主的金融機構，則有機會受惠於較高利率環境帶來的利差收益，進一步提升獲利能力，在市場波動加劇之際成為資金的重要避風港。
觀察在台掛牌原型 ETF 表現，中國、金融、高股息及航運等主題 ETF 下半年以來表現亮眼。根據 CMoney 統計至 7/29，7 月以來的漲跌幅前十名都有 5% 以上的報酬，包括：富邦恒生國企 (00700-TW)、中信中國 50(00752-TW)、台新 MSCI 中國 (00703-TW)、野村日本動能高息 (00972-TW)、中信特選金融 (00917-TW)、野村全球航運龍頭 (00960-TW)、中信日經高股息 (00956-TW)、中信全球高股息 (00963-TW)、中信中國高股息 (00882-TW)、國泰日本不動產 (009817-TW)。
中信日經高股息 (00956-TW) 經理人許毓豪表示，目前市場投資主軸已從過去集中於 AI 概念股，逐漸擴散至金融、傳產、高股息及價值型股票。尤其日本企業治理改革持續推進，企業更加重視股東權益報酬率 (ROE) 及股東回饋政策，使資金逐步從評價較高的科技股輪動至低估值族群。
許毓豪指出，中信日經高股息 ETF 的持股策略並非追逐高估值 AI 題材，而是聚焦於金融、保險、航運、鋼鐵及電信等低估值、高股息企業。在全球資金從科技股轉向價值股與高股息股的環境下，相關企業不僅具備穩定現金流與配息能力，也有望受惠於評價修復行情，下半年兼具收益與資本增值機會，可望展現「穩配息、拚成長」的雙重優勢。
原型 ETF 近期漲跌幅概況
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代號
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ETF 名稱
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7 月以來
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近一月
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00700
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富邦恒生國企
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18.5%
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16.0%
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00752
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中信中國 50
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15.7%
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13.8%
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00703
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台新 MSCI 中國
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12.9%
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11.2%
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00972
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野村日本動能高息
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11.0%
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11.5%
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00917
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中信特選金融
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9.3%
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9.1%
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00960
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野村全球航運龍頭
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9.2%
|
9.2%
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00956
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中信日經高股息
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8.7%
|
9.1%
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00963
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中信全球高股息
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6.3%
|
6.2%
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00882
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中信中國高股息
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5.8%
|
4.2%
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009817
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國泰日本不動產
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5.6%
|
5.1%
資料來源：CMoney，統計至 2026/7/29。
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
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