鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-08-03 18:50

隨著美伊衝突進入第六個月，美國總統川普周日 (2 日) 表示，他已取消原定對伊朗境內能源基礎設施的大規模軍事打擊，轉而尋求外交途徑解決僵局。伊朗的說法有所不同，但也暗示荷姆茲海峽的談判正取得進展。

川普：追求「全面開放海峽」與「終止核威脅」

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川普宣稱，雙方的外交談判預計於周一下午展開，並對達成協議表示樂觀。川普指出，他是在沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國及卡達等海灣盟友的敦促下，決定推遲這次被他形容為「二戰以來最大規模」的攻擊行動。盟友擔心局勢升級會導致伊朗報復，損害地區經濟與基礎設施。

川普稱，他對於談判的核心目標非常明確，即要求「立即、完全且徹底地重新開放荷姆茲海峽」，並「結束伊朗的核威脅」。他強調，美國已做好軍事準備，並催促調解人與伊朗「迅速達成協議」。

儘管川普表示「不尋求殺人」，但也重申若談判無果，將加強轟炸強度，甚至打擊民用基礎設施。

伊朗：否認與美直接對話、專注與阿曼協商安全航線

相對於川普的表態，伊朗政府強烈否認目前與美國有任何直接談判。伊朗外交部發言人 Esmail Baghaei 明確澄清，德黑蘭目前並未與美國協商，相關談判是與阿曼進行，且焦點僅限於確保荷姆茲海峽船隻通行安全的「新航線」或「臨時路線」。

伊朗外交部長阿拉格齊 (Abbas Araghchi) 透露，與阿曼的討論已進入最後階段。然而，德黑蘭強調，這類協議並不代表海峽的全面重新開放，且海峽現狀「絕不會恢復到 2 月 28 日戰爭開始前的狀態」。伊朗國防部長也對外表示，伊朗對任何威脅皆保持高度戒備，既不感到意外，也不會消極應對。

地區反應與經濟影響

受談判消息影響，國際油價應聲下跌，布蘭特原油周一開盤下跌逾 4%，來到每桶約 83 美元。海灣國家因擔心伊朗的無人機與飛彈攻擊，強烈傾向透過對話達成和平。