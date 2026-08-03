鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-08-03 18:00

南韓總統府政策室長金容範 (Kim Yong-beom) 近日因涉嫌濫用職權，強行推動與單一股票掛鉤的高風險槓桿交易所交易基金 (ETF) 上市，面臨濫用職權、強迫及以威力妨害業務等多項刑事指控。

南韓總統府政策室長金容範遭刑事舉報 被指倉促強推槓桿ETF(圖:shutterstock)

前首爾市議員李鐘培周一 (3 日) 向最高檢察廳正式遞交舉報書，指稱金容範公開施壓監管機構，導致市場劇烈波動並造成投資者重大損失。

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根據舉報內容，金容範於今年 1 月接受媒體採訪時公開質疑：「如果那斯達克可以做到，為什麼在南韓不行？」此番言論被外界解讀為向金融當局發出的直接指示。隨後，金融委員會 (FSC) 大幅提前了原定於下半年才推出的計畫，趕在地方選舉前的 5 月 27 日，倉促推出追蹤三星電子與 SK 海力士的 2 倍槓桿 ETF。

舉報人李鐘培指出，儘管業界、專家乃至 FSC 內部的風險評估都曾發出警告，指這類產品在波動市場中存在「負面複利效應」的高風險，但政府仍執意推出。這些產品在上市後放大了三星與 SK 海力士這兩大權值股的股價震盪，進而波及整體 KOSPI 指數，導致散戶投資者損失數十億美元。李鐘培將此定性為「國家主導的股價操縱」。

此事已演變成南韓政壇的爭論焦點。在野黨國民力量黨 (PPP) 強烈要求對審批過程進行議會調查，並質疑政府是為了在大選前營造股市繁榮假象。面對輿論壓力，總統府已召開閉門會議商討對策。

目前，金融當局已全面暫停此類產品的新上市與廣告宣傳，並將散戶投資者的最低現金存款要求從 1000 萬韓元提高至 3000 萬韓元，以強化保護措施。