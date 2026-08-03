鉅亨網編輯林羿君 2026-08-03 11:42

摩根士丹利近期將南韓股市評級調升至「加碼」（overweight），並指出近期市場經歷的「槓桿清洗」效應，反而為投資人切入人工智慧（AI）浪潮與工業超級循環週期（industrial super-cycle）提供了更具吸引力的進場點。

大摩看好韓股「槓桿洗盤」後再漲36% 目標直指9000點。(圖:shutterstock)

由丹尼爾 · 布萊克（Daniel K. Blake）領軍的策略分析師團隊在報告中提到，經過劇烈的去槓桿與籌碼清洗後，以摩根士丹利設定的 9,000 點目標價計算，南韓綜合指數 (KOSPI) 具備 36% 的上漲空間；該券商先前對韓股的評級為「中立」（equalweight）。

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南韓綜合指數 (KOSPI) 周一 (3 日) 一度重挫 5.5%，此前一個交易日才創下單日暴漲 18% 的紀錄。

摩根士丹利分析師團隊認為，近期韓國股市的拋售，主要屬於「技術性修正」，且槓桿型 ETF、對沖基金槓桿操作及散戶融資等去槓桿進程已過半數。

南韓綜合指數 (KOSPI) 自 6 月高點以來已累計回檔超過 30%，主因在於交易員迅速出脫被視為亞洲 AI 需求指標的南韓市場，加上該國個股槓桿型 ETF 占比過高與指數成分權重集中，進一步加劇了跌勢。

南韓監管機構已介入抑制此類金融工具的使用，政府並計劃限制散戶參與槓桿型產品，包括規定相關曝險部位不得超過投資人總資產組合的特定比例。

展望後市，摩根士丹利預期 Kospi 指數短期波動區間落在 5,500 點至 10,500 點之間，三星電子與 SK 海力士將為市場估值提供支撐。此外，工業、國防與金融等類股預計也將迎來利多順風。

與此同時，摩根士丹利亦將泰國股市評級由「中立」上調至「加碼」，理由是隨著泰國持續提升外國直接投資與國家競爭力，該國市場潛力顯現。

分析師補充指出，泰股企業獲利正處於反轉向上階段且估值偏低，加上當地關鍵個股有望受惠於 AI 資本支出與能源安全議題。