科技巨頭資本支出持續上修！法人點名3強：散熱 網通和MLCC迎爆發期 台鏈最吃香

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-28 20:22

AI 浪潮是否過熱成為市場焦點，施羅德台灣樂活中小基金經理人柯鴻旼今 (28) 日指出，AI 並非 2000 年的網路泡沫。當時科技巨頭淨利率僅 10-15%，如今卻高達 30%，且具備強大現金流，持續上修資本支出 (Capex)，從估值規模數千億到上兆美元，顯示這是一場具備實質獲利支撐的「第四次工業革命」。施羅德並點名散熱、網通及 MLCC （被動元件）可望在明年迎爆發潮，台廠供應鏈可望是全球最大受惠者。

施羅德台灣樂活中小基金經理人柯鴻旼。（鉅亨網記者張韶雯攝）

柯鴻旼深度解析 AI 產業變化，指出市場需求正從「訓練（Training）」階段轉向「推論（Inference）」。這導致對晶片的需求不再僅限於 GPU，CPU 的角色也日益吃重。他預測，在「代理人 AI」與生成式 AI 帶動下，到 2030 年 CPU 的產值將成長超過 5 倍，打破過去 CPU 僅限於一般伺服器的刻板印象。

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針對供應鏈端，柯鴻旼特別點名被動元件（MLCC）與散熱。由於伺服器效能劇增，散熱需求已是不可或缺的關鍵。而在 MLCC 領域，特別是「高容產品」在 AI 伺服器中的用量暴增，預期在 2026 至 2027 年，MLCC 的需求將出現陡峭式成長。

此外，網通基礎建設也是核心，800G 與 1.6T 交換器正快速放量，長線則看好 CPO（共封裝光學）技術的發展路徑。