〈惠譽看台灣〉台灣能源價格未充分反映 電價若調漲 塑化鋼鐵等傳產恐虧損擴大
鉅亨網記者張韶雯 台北
台灣能源價格尚未充分反映中東局勢影響，隨著國際能源成本維持高檔，台電與中油面臨的財務壓力與電價調漲壓力正日益增加。惠譽信評亞太區企業評等副總經理吳季愷今 (21) 日於「惠譽看台灣」記者會指出，即使荷姆茲海峽重新開放，全球能源貿易與供應鏈恢復正常仍需較長時間，預期今年布蘭特原油價格維持高檔，直到明年才會回落，台灣未來可能需在較長期間內承受相對較高的能源價格。惠譽認為受電價調漲影響較大的產業包含塑化、紡織纖維、鋼鐵與零售等。惠譽認為，若電價上調 10%，相關傳產的營業虧損可能進一步擴大。
在能源供應與價格方面，惠譽表示，雖然海峽關閉初期台灣透過多種方式鎖定進口量，使整體供應較周邊國家穩定，但亞洲多國已採取需求管制措施，如印尼實施燃油限額與居家辦公、斯里蘭卡公部門放假、泰國限制購買量等。相較之下，台灣因財務穩健的政府支持及國營機構主導供應安排，油氣供應未明顯減少，但这也意味著海峽開放後，台灣將承受較長期間的相對高價能源。
由於台灣目前的能源價格尚未充分反映於下游油價與電價，隨著財務壓力上升，台電面臨的電價調漲壓力正日益增加，中油同樣承受顯著財務壓力。若天然氣與油品價格同時迅速調降，中油將面臨更高的虧損。回顧過去幾年，電價平均每年調漲約 11%，若後續電價進一步調高，將對傳統產業造成較大衝擊，特別是能源密集度較高的上游傳產業別。
受電價調漲影響較大的產業包含塑化、紡織纖維、鋼鐵與零售等。惠譽認為，若電價上調 10%，塑化與紡織纖維產業的營業虧損可能進一步擴大，在原油成本維持高檔的情況下，回復獲利趨勢的難度顯著提高。
相較之下，半導體及多數科技業對較高電價具備較強承受能力，但許多傳統產業仍處於產業下行循環中，承壓能力相對有限，持續上升的能源成本將進一步壓縮毛利率並推升企業負債比率。
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