鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-03 16:23

半導體供應鏈的高機能材料領導廠商，台灣日東電工今 (3) 日於高雄前鎮科技產業園區舉行高雄新廠竣工典禮，經濟部產業園區管理局副局長劉繼傳等貴賓共同出席剪綵。台灣日東電工此次擴大投資 44.83 億元，將既有廠房拆除重建為地下 1 層、地上 5 層的現代化研發大樓，擴建高機能材料生產線，供應全球半導體與車用一線大廠，新廠啟用後預估每年可提升 2 億元營業額。

經濟部產業園區管理局表示，深耕台灣超過半世紀的台灣日東電工，為了因應全球半導體與車用電子產業對高機能材料的龐大需求，積極推動產能升級。本次投資 44.83 億元，重建總樓地板面積達 25205 平方公尺的廠房暨研發大樓，全面建置包括 PVC 膠皮、PVC 膠帶及電子部品膠帶等核心高機能材料產品生產線，將直接對接全球半導體及車用市場。

‌



劉繼傳在典禮上指出，日本長期以來都是台灣非常重要的經貿夥伴及投資來源國，台日雙方在產業技術、供應鏈韌性以及人才交流等各個領域，皆維持著極為密切的合作關係。台灣日東電工在此時選擇持續加碼投資台灣，不僅再次呼應了台日產業鏈合作的深厚基礎，也充分凸顯出台灣在全球半導體及車用等關鍵應用供應鏈中，扮演著不可或缺的核心角色。