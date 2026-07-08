鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-08 17:01

行政院長卓榮泰今 (8) 日於高雄出席 2026 亞資高峰論壇時，重申將台灣打造為亞洲資產管理中心，目標在既有半導體與 AI 科技產業的雄厚基礎上，進一步深化金融創新服務，透過高雄作為首座示範場域，目標突破香港、追上新加坡，使金融業成為繼科技業後的另一座護國神山。他強調，亞洲資產管理中心已列入行政院 13 項戰略產業，推動兩年來金融業資產管理規模已達新台幣 45 兆元，未來將持續結合資本與技術優勢，推動包含 TISA 制度與各項稅務優惠，全力打造台灣金融世界盃。

卓榮泰表示，高雄在市長陳其邁帶領下，從工業城市成功轉型，具備高效率的產業基礎與人才優勢，成為亞洲資產管理中心首座示範場域，期許高雄能發揮領頭羊角色，將成功模式複製至全台。他指出，亞洲資產管理中心計畫推動兩年來，核心精神在於有感、趕快推動與敢於創新，隨著投資台灣三大方案落實，海內外資金大量回流，台灣已具備更充沛的資本與法制環境，GDP 穩定成長，即使面臨全球地緣政治挑戰，台灣依然展現堅韌的經濟實力。

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在具體成果方面，卓榮泰指出，金融業整體資產管理規模已突破新台幣 45 兆元，成功吸引 8 家外資投信來台設立區域中心，管理資產規模突破兆元的投信公司也由 3 家增加至 8 家，主動式 ETF 已有 35 檔上市，規模達 9000 億元。高雄資產管理專區目前已有 57 家金融機構進駐，推動 38 項試辦業務，涵蓋銀行、證券、投信投顧及保險等領域，累計授信融資餘額達 601 億元，且相關創新型商品推動成效顯著，逐步形成產業聚落。

針對國人關心的投資議題，卓榮泰提到，台灣個人投資儲蓄帳戶 TISA 制度上線後，開戶人數與資產規模持續成長，金管會目前正與財政部密切溝通，規劃提供具體租稅優惠。政府在招商引資的同時，也規劃將軍公教待遇調整、人口對策津貼以及勞退自願提繳方案等納入 TISA 範疇，讓各族群皆能共享財富增值紅利。此外，政府也正研擬中小微企業轉型升級發展條例，未來八年將投入 1000 億元，協助包含商圈、農企及新創在內的 171 萬家企業進行數位與淨零轉型，全面提升產業垂直整合能力。